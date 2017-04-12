أفرجت اللجان الشعبية في كفريا والفوعه باتجاه ريف ادلب عن 19 اسيراً من الجماعات المسلحة كانوا بحوزتها برعاية الهلال الاحمر السوري. وبالمقابل تمّ الافراج ونقل جثامين ثمانية شهداء وعددٍ من المعتقلين بينهم أربعة أطفال وثماني نساء من أهالي قريتي كفريا والفوعا كانت الجماعات المسلحة قد اعتقلتهم في سجونها.

كما وصلت 92 حافلة إلى منطقة الزبداني ومضايا في ريف دمشق تمهيداً لاستكمال الاتفاق المبرم بين السلطات السورية والمجموعات المسلحة.

وكانت مصادر موقع "العهد" الاخباري في سوريا توقعت بأن يبدأ الليلة إنجاز المرحلة الاولى من الاتفاق الاولي الذي عقد قبل أيام بين السلطات السوريّة والمجموعات المسلحة بشأن إخراج مدنيين من بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين مقابل خروج مسلحين من الزبداني ومضايا وزبقين، على أن يتم تننفيذ الاتفاق على مراحل عدة.

وبحسب مصادر "العهد" فمن المتوقع ايضًا أن يتم الاربعاء إخراج 3800 شخص من المسلحين وذويهم عبر أربعة معابر من بلدات مضايا، بقين، الزبداني، والجبل الشرقي في ريف دمشق باتجاه محافظة إدلب، مقابل خروج 8000 شخص من أهالي الفوعة وكفريا في ريف إدلب باتجاه محافظة حلب كمحطة اولى.

وقد تحركت حافلات مخصصة لنقل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا من نقاط تجمعها في منطقة جبرين في حلب باتجاه البلدتين المحاصرتين في الوقت الذي وصلت فيه حافلات اخرى الى قرب منطقة الزبداني بريف دمشق.



