أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان استمرار الاضطرابات في فنزويلا لن يخدم مصلحة اي من الاطراف، واكد دعم طهران لاستمرار الحوار بين الحكومة والمعارضين، ومعارضة اي تدخل اجنبي في شؤون هذا البلد.

وقال قاسمي في تصريح له اليوم الاربعاء بشان التطورات الاخيرة في فنزويلا، ان ارساء الامن والاستقرار في منطقة اميركا اللاتينية خاصة الدولة الصديقة والشقيقة فنزويلا، يحظى باهمية فائقة للجمهورية الاسلامية.

واضاف، اننا نعتقد بان استمرار الاضطرابات في هذا البلد لا يخدم مصلحة اي من الاطراف وبامكانه ان يسبب المزيد من الضغوط على الشعب الفنزويلي.

واكد قاسمي، ان الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية هو دعم الحكومة القانونية والنابعة من اصوات الشعب الفنزويلي واضاف، اننا ندعم مسيرة استمرار الحوار بين الحكومة والمعارضين لحل وتسوية الخلافات سلميا وفي الوقت ذاته نعلن معارضتنا لاي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا وندعو الى احترام استقلالها وسيادتها.