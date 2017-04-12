طحالب تجعل الجسم بكامل لياقته طوال اليوم أشارت خبيرة التغذية الفرنسية سيلين موليه من جامعة «باريس»، في أحدث دراساتها التي نشرتها في مجلة فام أكتويل الفرنسية الأسبوعية، إلى أن طحالب السبيرولينا الخضراء، الغنية بالبروتينات تحتوي على المواد الغذائية التي يحتاج إليها الجسم طول اليوم لذلك فهي تعطي الطاقة والحيوية.