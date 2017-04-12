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رقم الخبر: 191010 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: اجتماعيات  
طحالب تجعل الجسم بكامل لياقته طوال اليوم

طحالب تجعل الجسم بكامل لياقته طوال اليوم

أشارت خبيرة التغذية الفرنسية سيلين موليه من جامعة «باريس»، في أحدث دراساتها التي نشرتها في مجلة فام أكتويل الفرنسية الأسبوعية، إلى أن طحالب السبيرولينا الخضراء، الغنية بالبروتينات تحتوي على المواد الغذائية التي يحتاج إليها الجسم طول اليوم لذلك فهي تعطي الطاقة والحيوية.

وأوضحت الخبيرة أن طحالب السبيرولينا تعد علاجا لارتفاع الكوليسترول في الدم كما أنها تساعد على تعاون النشاطات المختلفة في الجسم مما يجعله في كامل قوة ونشاط طوال اليوم.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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