ووجد خبراء بجامعة لندن كوليج أن الأشخاص الذين حققوا رقما عاليا في اختبارات هذه المهارات، هم أثرياء وأقل كآبة وأكثر صحة ممن لم يحققوا درجات عالية في نفس الاختبارات.

وأفاد الخبراء أن الصفات الخمس الأساسية هي:

الاستقرار العاطفي، العزيمة، السيطرة، التفاؤل، اليقظة والتركيز.

واستند الخبراء على دراسة بريطانية شملت أكثر من 8 آلاف مواطن بريطاني من متوسطي الأعمار.

وأظهرت الدراسات أن 3 بالمئة فقط ممن كان لديهم الصفات الخمس، عانوا من الإكتئاب الحاد. فيما عانى 22 بالمئة ممن لم يمتلكوا المهارات الحياتية، من الإكتئاب الحاد.

كما أثبتت الدراسة أن امتلاك المهارات الحياتية لها تأثير على الصحة. حيث وصف 37 بالمئة من البريطانيين الذين شملتهم الدراسة صحتهم بالـ «سيئة»، فيما كانت هذه إجابة 6 بالمئة فقط ممن يمتلكون عددا أكبر من المهارات.

وقالت البروفسورة جاين واردل، والتي أشرفت على البحث: «هذه العمل يفتح المجال لاستكشاف الطرق التي يمكن بها تطوير هذه المهارات الحياتية لدى البالغين، من أجل حياة أفضل عند الكبر في السن».