لكثير من الناس لا يوجد أفضل من القهوة السوداء الساخنة في الصباح قبل الذهاب إلى العمل. البعض يفضلها مع الحليب، وهناك من يرغب في إضافة السكر.

لكن الآن هناك من يدعو إلى إضافة الملح بدلا من السكر إلى أكواب القهوة، إذا لم نكن نرغب في مذاق المرارة.

فإذا كانت القهوة الخاصة بك بها مرارة شديدة، فضع القليل من الصوديوم وسوف تكتشف أن المذاق ستصبح له نكهة غير متوقعة من قبل.

وقد يبدو ذلك سخيفا، لكن الذين يدعون لتجريب ذلك يقولون إنه يستند إلى الأدلة العلمية.

بحسب صحيفة «مترو» البريطانية فقد وجدت دراسة حديثة، نشرتها مجلة «الطبيعة» العلمية، أن أيونات الصوديوم تعمل على كبح طعم المرارة وتجعل نكهة القهوة أكثر جاذبية.

وعلى عكس السكر فإنك تحتاج للقليل جدا، وليس كمية كبيرة لتحس بالفرق جليا، فقط بضع ملعقة صغيرة.

وهذا لا يعني على أي حال أن نغلي ماء البحر المالح لتحضير القهوة.