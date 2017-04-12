أعرب المنتج ورئيس مكتب شركة بافاريا للأفلام في برلين عن رغبة شركته في إنتاج مشروع سينمائي مشترك مع طهران والتعاون في مجال توزيع الأفلام السينمائية، مؤكداً على تطوير العلاقات الثقافية والسينمائية بين إيران وألمانيا.

وسافر المنتج إيو الكسندر بيك رئيس الشركة برفقة وفد فني إلى طهران وقال هذه التصريحات خلال اجتماع مع علي رضا تابش المدير التنفيذي لمؤسسة فارابي السينمائية.

وحضر هذا الاجتماع، نائب رئيس المؤسسة في الشؤون الدولية، أمير اسفندياري وكاتب السيناريو ومدير مهرجان «الفيلم الأخضر» فرهاد توحيدي، مؤكدين على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

واشار المنتج إيو الكسندر بيك خلال هذا اللقاء إلى نجاح الأفلام الإيرانية في المهرجانات السينمائية في ألمانيا، قائلاً ان رحلتنا إلى ايران أدت إلى فهم أفضل وأعمق لثقافة هذا البلد العريق وتعرفنا خلال تواجدنا على طاقات السينما الإيرانية.

وأكد ان الشعب الألماني حريص جدا على فهم الثقافة والسينما الإيرانية وأبدى رغبة بلده في الانطلاق بمشاريع سينمائية وتلفزيونية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب، معرباً عن استعداد بلاده لعرض الأفلام الإيرانية على شاشة السينما والتلفزيون الألماني.

من جانبه ، رحب علي رضا تابش، بتدشين المشاريع السينمائية المشتركة بين البلدين وآمل ان يكون أولويات هذا التعاون المشترك في مجال التطوير التقني والفني في السينما ووعد ان تتحقق جوانبها العملية قريباً.