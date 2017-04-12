ستتنافس 15 فيلماً قصيراً في قسم «بانوراما الشرق» لمهرجان فجر السينمائي الدولي الذي سيقام في العاصمة طهران، بعد عدة ايام.

ويعرض في قسم «بانوراما الشرق» افلام قصيرة من بلدان آسيوية واسلامية، حيث يشارك فيه 12 فيلماً اجنبياً و3 افلام من ايران، والافلام المشاركة هي:

«ذاكرة عباد الشمس» للمخرجة مي زايد من مصر، ويتناول الفيلم علاقة طفلة صغيرة بجدها.

«امل» للمخرج هاني القطان هاني، ويتناول الفيلم قصة اسرة مسلمة تنهار معنوياتها اثر استشهاد ابيها.

«بوبو» للمخرجين مازن كمال ومونس رشيد من باكستان، ويروي الفيلم قصة امّ تكتشف حقيقة عن صديقتها الخيالية بوبو.

«القائد عادل» للمخرج امير البصري من العراق، ويروي الفيلم قصة طفل يلتحق بفريق ليحقق امنيته في الفوز.

«الجدة لولنك» للمخرج جه تاجيامون من الفلبين، وجاء في ملخص الفيلم: امرأة شابة تعود الى مسقط رأسها في ضواحي المدينة، وهناك تلتقي بالجدة لولنك الفنانة.

«الأوتوستراد» للمخرج سي وي آمن ماليزيا، وجاء في ملخصه: طالب جامعي يتبع أمه بسيارة ليذهبا الى حفل زفاف، لكنها يعلقان في زحمة السير، الامر الذي الى شجار بينهما.

«انا اضرب بالقلم» للمخرجة ريم فلكناز من الامارات العربية المتحدة، ويروي الفيلم قصة خادم محمد عندليب الذي يأتي الى دبي قادماً من افغانستان ليعرض فنه أمام الناس في القرية العالمية.

«في لا مكان» للمخرجين فردي آنك ومين تو آنك وزون مومو من ميانمار ، وجاء في ملخص الفيلم: عندما تصاب طفلة فجأة وهي البنت الوحيدة لأبيها ويتعذر علاجها، يتوتر ابوها، حيث يجد نفسه لا يبقى شيء لديه ليفقده.

«الصاروخ الورقي» للمخرج رائد الطولية من الاردن، ويروي الفيلم قصة فتاة من الشرق الاوسط يقتلها اخوها لأنه يظن انها وقعت في حب شاب.

«المرتد» للمخرج توبي اوغوناندة من نيجيريا، وجاء في ملخص الفيلم: شاب انتحاري يزرع المفخخات، يعمل خلافاً لما كلف به خلال مهمة.

«القطب الجنوبي» للمخرج امين آكبينار من تركيا، وجاء في ملخصه: محسن رجل اسود البشرة ومتقاعد يعيش في منزل قديم مع زوجته، وفي يوم من الايام يشاهد صورته في الاخبار على التلفاز حيث يُذكر اسمه بصفته احد زعماء العصابات الارهابية.

«حقيبة المدرسة» للمخرج ديراج جيندال من الهند، وجاء في ملخصه: فاروق يعيش في مدينة صغيرة تابعة لمنطقة بيشاور بباكستان ويحب لو يستلم حقيبة مدرسية في عيد ميلاده.

«لا احد» للمخرج الهام طرقي من ايران، وجاء في ملخصه: هناك قطة بيضاء تعيش في مدينة يسكنها اناس ذوي بشرة سوداء، انها تجهد نفسها للحصول على الطعام، لكن لا يعيرها اي من سكان المدينة انتباهه.

«ليس بعد» للمخرج آرين وزير دفتري من ايران، وجاء في ملخص الفيلم: والدا هستي التي تعيش خارج ايران يريدان تهنئتها في عيد ميلادها عبر اسكايب.

«الكنز» للمخرج جاووش هنرآموز من ايران وجاء في ملخصه: ممثل ايراني مسنّ اسمه السيد كرماني يعيش وحيداً حيث تعتريه الكآبة، فهو يظن انه اصبح في طي النسيان وتقلصت حظوظه للتمثيل.

ويذكر ان مهرجان فجر السينمائي الدولي الـ 35 سيقام في الفترة بين 21 الى 28 ابريل وسيدير المهرجان المخرج الكبير رضا ميركريمي.