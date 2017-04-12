أقامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة احتفالها الرسمي بمناسبة ذكرى ولادة سيد الأوصياء ولي الله الأعظم وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليهما السلام)،

وذلك في حفل بهيج أقيم في رحاب صحن فاطمة الزهراء(ع) حضره أمناء وممثلو العتبات المقدسة والمزارات الشريفة وممثلو مكاتب المراجع العظام وطلبة وأساتذة الحوزة العلمية ومسؤولو المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية والأكاديمية الجامعية منها والتربوية والنخب المجتمعية والثقافية والإعلامية.

بعدها قدم الفنان والخطاط الإيراني علي أصغر موسويان هدية الى العتبة العلوية المقدسة بالمناسبة تسلمها سماحة الأمين العام وهي عبارة عن قرآن كريم كتب بمادة البرونز وتم طلائها بالذهب وقد بلغ وزنه 31 كغم وقد شرع الفنان موسويان بكتابته منذ 20 عاماً مضت ويعد القرآن الوحيد في العالم تمت كتابته بهذه الطريقة الفنية، وقد ثمن وبارك سماحة السيد حبل المتين جهود الفنان الإيراني موسويان عمله الفني المتميز الذي قدمه هدية لمرقد أمير المؤمنين في ذكرى ولادته الميمونة.

بعدها ارتقى المنصة فرقة أصحاب الكساء (عليهم السلام) التابعة لدار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة الذين قدموا مجموعة من التلاوات والتواشيح القرآنية تيمناً بالذكرى العطرة.

وتلى فرقة أصحاب الكساء قصيدة للشاعر المنتسب في العتبة العلوية المقدسة إبراهيم الكعبي بقصيدة ولائية في المناسبة العطرة وللحشد المبارك المدافع عن الوطن والمقدسات.

ثم كان مسك ختام الاحتفال بارتقاء المنصة فرقة الإنشاد في العتبة العلوية المقدسة بأناشيد ولائية علوية متميزة، تلاها البرعم الموهوب الحافظ في دار القرآن الكريم علي عباس بقراءة مجموعة من حكم وأقوال سيد البلغاء أمير المؤمنين(ع) والتي يحفظ منها 200 حكمة وقول مبارك.