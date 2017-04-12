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رقم الخبر: 191002 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: سياحة  
قطار «الف ليلة وليلة» السياحي الدولي يصل ايران

قطار «الف ليلة وليلة» السياحي الدولي يصل ايران

يصل قطار «الف ليلة وليلة» السياحي الدولي ايران نهاية الاسبوع الجاري قادما من تركمنستان.

ان رحلات القطارات السياحية الدولية الى ايران بدأت منذ ثلاث سنوات، حيث تمكنت حتى اللحظة شركتان اوروبيتان من الحصول على الموافقة لزيارة هكذا نوع من الرحلات ايران.

وفي هذا السياق قال مدير التخطيط والاشراف على خدمات المسافرين عبر الخطوط الحديدية الايراني، زار ايران 13 قطارا سياحيا ومن المقرر ان يصل قطار «الف ليلة وليلة» السياحي ايران يوم غد الجمعة يحمل سياحا من المانيا وسويسرا وروسيا والمكسيك وتركيا وفنلندا والدنمارك.

ويصل هذا القطار ايران قادما من تركمنستان عبر سرخس ومن ثم يتجه الى مشهد المقدسة ويزد واصفهان وشيراز.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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