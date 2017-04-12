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رقم الخبر: 190999 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 15:13 الاقسام: رياضة  
السماح لسبعة رياضيين روس بالمنافسة كمستقلين

السماح لسبعة رياضيين روس بالمنافسة كمستقلين

منح الاتحاد الدولي لألعاب القوى الضوء الأخضر إلى سبعة رياضيين من روسيا للمنافسة كرياضيين مستقلين في البطولات الدولية المقبلة ومنها بطولة العالم لألعاب القوى والمقررة في العاصمة البريطانية لندن خلال آب/أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي للقوى أنه سيسمح لإليا مودروف (القفز بالزانة) وسيرجي شوبيكوف (قفز الحواجز) وسيرجي شيروبوكوف (سباقات المشي) ودانيال تسيبلاكوف (الوثب العالي) وماريا كوتشينا (الوثب العالي) وأولجا مولينا (القف بالزانة) ويانا سميردوفا (سباقات المشي) بالمشاركة في البطولات المقبلة كرياضيين مستقلين.

وحصل الرياضيون السبعة على الموافقة، من قبل مجلس مراجعة المنشطات المكلف من الاتحاد الدولي للقوى ، بشان المشاركة في البطولات المقبلة.

وكان مجلس مراجعة المنشطات تلقى نحو مئة طلب للسماح بالمشاركة في البطولات المقبلة في ظل الإيقاف المفروض على الاتحاد الروسي للقوى بسبب ادعاءات بوجود عملية كبيرة لتقديم المنشطات إلى الرياضيين الروس.

وكان الاتحاد الدولي للقوى منح موافقة مماثلة لكل من أنجيليكا سيدوروفا (القفز بالزانة) وكريستينا سيفكوفا (سباقات العدو) وأليكسي سيكورسكي (رمي المطرقة) في وقت سابق من العام الحالي ليصل العدد الإجمالي للرياضيين الحاصلين على هذه الموافقة حتى الآن إلى عشر موافقات مقابل رفض 17 طلبا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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