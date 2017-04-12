انتشر الحديث عن اللفة الأولى المذهلة التي قام بها ماكس فيرستابن في سباق جائزة الصين الكبرى مثل النار في الهشيم خلال الأيام القليلة الماضية ولكن السائق الهولندي الشاب لفريق ريد بول يدرك أنه وفريقه مازالا بعيدين عن القمة في الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 .

وتخطى فيرستابن تسع سيارات في اللفة الأولى في سباق شنغهاي يوم الأحد الماضي حيث قفز من المركز السادس عشر إلى المركز السادس في طريقه لإنهاء السباق في المركز الثالث.

وحل الأسترالي دانييل ريتشاردو زميل فيرستابن في ريد بول في المركز الرابع، وهي نتيجة قوية للفريق النمساوي، في الوقت الذي توج فيه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب السباق وحل الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثاني.

وقال فيرستابن: "أعتقد في الوقت الراهن أننا في منافسة منفردة بعض الشيء، لأن أمامنا هناك قدرا هائلا من السرعة ومن خلفنا هناك قدر كبير من البطء".