صعدت نوران جوهر لاعبة المنتخب المصري للإسكواش والمصنفة الخامسة عالميا إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لسيدات الإسكواش والمقامة حاليا بمدينة الجونة والبالغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار.

وتغلبت نوران جوهر على الماليزية نيكول ديفيد بثلاثة أشواط نظيفة في دور الثمانية للبطولة.

وجاءت الأشواط بنتيجة 11 / 6، 11 / 5، 11 / 9 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

يذكر أن نيكول ديفيد حققت بطولة العالم 8 مرات من قبل وتربعت على عرش سيدات الإسكواش قبل أن تخطف نور الشربيني منها صدارة التصنيف العالمي.

ومن المقرر أن تلتقي نوران جوهر مع نور الشربيني في الدور نصف النهائي لتضمن مصر مقعدا في الدور النهائي لبطولة العالم.