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رقم الخبر: 190997 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 15:13 الاقسام: رياضة  
نوران جوهر تقصي ديفيد وتصعد لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش
وتضمن مصر مقعداً في النهائي

نوران جوهر تقصي ديفيد وتصعد لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

صعدت نوران جوهر لاعبة المنتخب المصري للإسكواش والمصنفة الخامسة عالميا إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لسيدات الإسكواش والمقامة حاليا بمدينة الجونة والبالغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار.

وتغلبت نوران جوهر على الماليزية نيكول ديفيد بثلاثة أشواط نظيفة في دور الثمانية للبطولة.

وجاءت الأشواط بنتيجة 11 / 6، 11 / 5، 11 / 9 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

يذكر أن نيكول ديفيد حققت بطولة العالم 8 مرات من قبل وتربعت على عرش سيدات الإسكواش قبل أن تخطف نور الشربيني منها صدارة التصنيف العالمي.

ومن المقرر أن تلتقي نوران جوهر مع نور الشربيني في الدور نصف النهائي لتضمن مصر مقعدا في الدور النهائي لبطولة العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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