الوفاق/خاص- في أحدث تصنيف للدوري الآسيوي بكرة القدم ما تزال ايران في المرتبة الثامنة، في حين جاء في المراتب الثلاث الاولى كل من الامارات وكوريا الجنوبية وقطر!.

وجاءت ايران بحصولها على 65.104 نقطة في المركز الثامن، وفي غرب القارة الآسيوية فأن ايران بالمرتبة الرابعة بعد كل من الامارات وقطر والسعودية.

وانه لو بقى هذا التصنيف على حاله للاشهر القليلة المقبلة فستصبح الحصة الآسيوية لايران مهددة الى النقصان، فبدلا من 3 حصص ونصف فأنها ستصبح حصتين ونصف أو حتى حصتين فقط.

ولهذا فأن نتائج الاندية الايرانية المشاركة الآن في دوري ابطال آسيا لها تأثير كبير على هذا الترتيب أو التصنيف.