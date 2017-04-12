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رقم الخبر: 190990 تاريخ النشر: نيسان 12, 2017 الوقت: 13:58 الاقسام: عربيات  
مصرع 5 واصابة 22 جنديا سودانيا في عملية عسكرية باليمن

مصرع 5 واصابة 22 جنديا سودانيا في عملية عسكرية باليمن

اعلن الجيش السوداني فی بیان الیوم الأربعاء، مصرع 5 جنود بينهم ضابط، وإصابة 22 آخرين، في عملية عسكرية باليمن.

ولم يشر بيان الجيش السوداني، الد تأريخ ومكان العملية التي أدت لمقتل واصابة جنوده.
وتشارك القوات السودانية ضمن التحالف السعودي في العدوان على اليمن الذي دخل عامه الثالث.
وفي السياق نفسه افاد موقع "المسيرة نت" ان قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، تمكنت من كسر زحف استمر لساعات طويلة على جبل النار بالمخاء أدى إلى مقتل العشرات بينهم ضباط وجنود سودانيين وإحراق 7 آليات

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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