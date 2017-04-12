اعلن الجيش السوداني فی بیان الیوم الأربعاء، مصرع 5 جنود بينهم ضابط، وإصابة 22 آخرين، في عملية عسكرية باليمن.

ولم يشر بيان الجيش السوداني، الد تأريخ ومكان العملية التي أدت لمقتل واصابة جنوده.

وتشارك القوات السودانية ضمن التحالف السعودي في العدوان على اليمن الذي دخل عامه الثالث.

وفي السياق نفسه افاد موقع "المسيرة نت" ان قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، تمكنت من كسر زحف استمر لساعات طويلة على جبل النار بالمخاء أدى إلى مقتل العشرات بينهم ضباط وجنود سودانيين وإحراق 7 آليات