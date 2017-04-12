وقعت شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية في مسقط الاثنين اتفاق شراكة في مصفاة للنفط من المقرر إقامتها جنوب عاصمة السلطنة الخليجية بكلفة تبلغ نحو سبعة مليارات دولار.

ووقع المدير العام التنفيذي لشركة النفط العمانية هلال بن علي الخروصي والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية بخيت شبيب الرشيدي الاتفاق في أحد فنادق مسقط، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وتقع المصفاة في منطقة الدقم على بعد حوالي 600 كلم جنوب مسقط.

وتطمح الحكومة العمانية إلى أن تحول هذه المنطقة إلى منطقة اقتصادية ضخمة، وقد خصصت استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار لتطويرها على مدى الأعوام الـ15 المقبلة.

وستعمل المصفاة بطاقة 230 ألف برميل يوميًا عند تشغيلها في 2019.

وقال الخروصي إن كلفة المشروع تبلغ نحو سبعة مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير 30 إلى 35 بالمائة من المبلغ من عمان والكويت، بينما سيتم تمويل الباقي عبر مؤسسات استثمارية ومصارف محلية ودولية.