  • الأربعاء ١٥ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190980 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: عربيات  
الكيان الصهيوني يغلق معبر طابا مع مصر بزعم "تهديدات أمنية"

الكيان الصهيوني يغلق معبر طابا مع مصر بزعم "تهديدات أمنية"

أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، إغلاق معبر طابا على الحدود مع مصر بسبب "الأوضاع الأمنية" في شبه جزيرة سيناء، وفق ما أوردت وكالات.

وأضاف كاتس أن إغلاق المعبر سيتم بشكل فوري وسيستمر حتى نهاية الفصح لدى اليهود الأسبوع المقبل الذي يستمر أسبوعا.

وجاء قرار الوزير عقب تحذيرا أصدره مكتب "مكافحة الإرهاب"، ويدعو فيه الإسرائيليين إلى الامتناع عن زيارة سيناء.

وكانت السلطات الإسرائيلية حثت مواطنيها على مغادرة سيناء في نهاية مارس الماضي.

وتحدثت في حينها على احتمال شن داعش أو جماعات إرهابية أخرى هجوما على المنتجعات السياحية التي يرتادونها في سيناء.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4384 sec