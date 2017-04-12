* مصرع 8 من عناصر العدوان برصاص الجيش واللجان الشعبية في مأرب

لقي أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ومصارعهم، الثلاثاء، وجرح آخرون، كما تم تدمير آلية عسكرية في كسر زحف لهم مسنودا بغطاء جوي مكثف باتجاه منطقة كهبوب في محافظة لحج.

وأفاد مصدر عسكري لــــ"المسيرة نت" بانكسار زحف كبير لمرتزقة العدوان باتجاه كهبوب في لحج مسنودا بغطاء جوي مكثف.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة، وإعطاب آلية عسكرية لهم، أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه كهبوب.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد تمكنت، الأحد، من كسر ثلاثة زحوف متتالية لمرتزقة الرياض بغطاء جوي من طيران تحالف العدوان باتجاه كهبوب، كما تمكنت من قتل وجرح العشرات منهم.

يأتي ذلك في سياق الخسائر الفادحة التي يتكبدها المرتزقة ومعركة التنكيل بهم من قبل الجيش واللجان في مختلف جبهات القتال.

كما دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء، تجمعات للجيش السعودي في موقع الدمنة بجيزان، محققة إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت، الاثنين، تحصينات الجيش السعودية في مفرق العبادية فيما حققت إصابات مباشرة في صفوف الجيش السعودي باستهداف تجمعاتهم في الخوبة الشمالية بجيزان.

ولقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون في قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم في موقع الفريضة جيزان فيما لقي جنديان سعوديان مصرعهما قنصًا في كل من وادي المعاين وموقع الفريضة بجيزان.

كما حققت مدفعية الجيش واللجان إصابات مباشرة بقصفها تجمعات للجنود السعوديين في كل من موقعي جحفان والكرس بجيزان، وموقع المعنق وفي موقعي القرن والدخان في جيزان فيما دكت تحصينات موقع الخشل في ذات القطاع.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم، وجرح آخرون، الثلاثاء، في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في محافظة الضالع.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في منطقة يعيس بمديرية مريس ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وتكبيدهم خسائر مادية.

من جانب آخر قتل 8 من عناصر مرتزقة العدوان، الاثنين، في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري أن 8 من مرتزقة العدوان لاقوا مصارعهم برصاص الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد تمكنا من تدمير آلية تابعة لمرتزقة العدوان الأحد، شرق التبة السوداء بمديرية صرواح في مأرب.