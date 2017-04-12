جرفت آليات الاحتلال الصهيوني، صباح الثلاثاء، أراضي الفلسطينيين في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن شهود عيان من منطقة قرى الكفريات جنوب المحافظة، أن آليات الاحتلال الثقيلة قامت بتسوية الأرض الواقعة على طول الطريق التي تربط الحاجز بطريق طولكرم – قلقيلية ومدها ب"البسكورس"(وهي طبقة من الأحجار الصغيرة).

وقامت آليات الاحتلال بإلقاء المخلفات من حجارة وأتربة في الأراضي المجاورة في موقع (الإخرب) المزروع بأشجار الزيتون المثمرة، والتي تعود ملكيته لمواطن فلسطيني.

وفي سياق منفصل أطلقت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" صباح الثلاثاء، نيران رشاشاتها تجاه صيادي بحر شمال قطاع غزة.

وقد اضطر الصيادون إلى مغادرة البحر بعد إطلاق زوارق الاحتلال النار تجاه الصيادين، في محاولة من الاحتلال لمحاربة الصيادين في قوت يومهم عبر تشديد الحصار وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

كما استشهد فتى فلسطينيا متأثرا بإصابته، الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في بيان لها، عن استشهاد الفتى جاسم نخلة البالغ من العمر "17 عامًا" متأثراً بإصابته التي أصيب قبل أسبوعين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون.

يذكر أن جندي "إسرائيلي" أطلق النار من برج المراقبة بتاريخ 23 من شهر مارس الماضي، تجاه سيارة يقلها أربعة فتية، استشهد على إثرها الشاب محمد محمود الحطاب وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي سياق منفصل اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحثا عن معتكفين بداخله، حيث انتشرت في أرجائه، وداهمت العديد من مرافقه.

واعتقلت تلك القوات أحد المصلين، خلال خروجه من المسجد الأقصى، عقب صلاة العشاء.

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال اجراءاتها على بوابات الأقصى في صلاة فجر الثلاثاء، وسط انتشار واسع للدوريات العسكرية الراجلة داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبمحاذاة سورها التاريخي من الخارج.

من جهة اخرى يبدأ قرابة 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي 17 أبريل الجاري في خطواتهم التصعيدية الأولى لإضراب الحرية والكرامة وتحقيق الإنجازات والحفاظ على المقدرات.

وأوضح المتحدث باسم مفوضية الأسرى والمحررين في قطاع غزة نشأت الوحيدي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء، أن 120 أسيرا من سكان قطاع غزة سوف يشاركون في إضراب 17 أبريل الذي دعا إليه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائب مروان البرغوثي ومن بينهم ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة وعبد الرحيم أبو هولي وباسل عريف ونعيم مصران ودفاع أبو عاذرة ومروان المقادمة ومحمد بكر وممدوح بكر وسامر الطرشة وعمار النباهين.

وأضاف نشأت الوحيدي، بحسب أسرى حركة فتح أن الأسرى من مختلف الفصائل الفلسطينية في سجني جلبوع وهداريم سوف يشاركون في الإضراب إلى جانب قسمين كاملين في سجن عوفر ( قرابة 240 أسير ) وفي سجن نفحة الصحراوي جهوزية تامة لإضراب 270 أسير وفي سجن عسقلان سوف يشارك في الخطوات الأولى 30 أسيرا – ريمون 120 أسير – وفي سجن النقب الصحراوي 150 أسير.