* الحشد الشعبي يفجّر 10 عجلات لداعش غربي الموصل * داعش يفقد 56 قائداً ميدانياً وشرعياً.. ويقتل العشرات بالموصل * عودة 538 أسرة نازحة في ديالى إلى مناطقهم * المالكي يحذر من "المؤامرات الناعمة" والافكار الهدامة

بغداد/نافع الكعبي - أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله، عن تحرير حيي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن العمليات العسكرية في الساحل الأيمن للموصل تسير بحذر لعدم السماح لتنظيم داعش باستخدام المدنيين دروعا بشرية، مشيرة الى أن القوات العسكرية "غير مستعجلة" وما هي إلا مسألة وقت ليتم إعلان تحرير الساحل بالكامل، بينما فقد تنظيم داعش 56 قائداً ميدانياً وشرعياً خلال العامين الماضيين، وفقاً لما توفر من معلومات من مصادر داخل مناطق نفوذ "داعش" ومن تقارير استخبارية عراقية وغربية.

وقال يار الله في بيان: إن قوات مكافحة الإرهاب حررت حيي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

وفي السياق ذاته، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن العمليات العسكرية في الساحل الأيمن للموصل تسير بحذر لعدم السماح لتنظيم "داعش" باستخدام المدنيين دروعا بشرية، فيما أشارت الى أن القوات العسكرية "غير مستعجلة" وما هي إلا مسألة وقت ليتم إعلان تحرير الساحل بالكامل. وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في حديث لـ السومرية نيوز: إن العمليات العسكرية في ايمن الموصل تسير بحذر لعدم السماح لتنظيم داعش باستخدام المدنيين دروعا بشرية"، لافتا الى أن "منارة الحدباء مطوقة منذ فترة لكن الكل يعلم انها تقع وسط مدينة الموصل القديمة وهي مكتظة بالسكان والمباني المتقاربة ما يجعلنا نعتمد على جهد قطعاتنا الراجلة".

وبشأن الوقت المتبقي لتحرير الساحل الأيمن للموصل، ذكر رسول أن "قطعاتنا تتقدم وفق الخطة والتوقيت الدقيق وبأساليب جديدة، لاسيما بعد ان استخدم التنظيم الارهابي المواطنين دروعا بشرية"، مستدركا بالقول "لسنا مستعجلين وما هي الا مسألة وقت، لاسيما أن التنظيم بدأ ينهار بشكل كبير، بالاضافة الى أن عدم الاستعجال الغاية منه الحفاظ على المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة".

وبخصوص عمليات النزوح، أشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة الى أنه "عندما يحدث نزوح نقوم على الفور بفتح ممرات آمنة للمواطنين وننقلهم الى المناطق الامنة".

وتتواصل عمليات القوات العراقية بالموصل بعد سيطرتها في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي على الجانب الأيسر في إطار عملية الموصل التي انطلقت في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

* الحشد الشعبي يفجّر 10 عجلات لـ"داعش" في تلعفر

وعلى صعيد متصل، اعلن الحشد الشعبي، عن تفجير 10 عجلات تابعة لتنظيم "داعش" محملة بالعتاد في قاطع عمليات تلعفر غرب الموصل.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان: إن ابطال اللواء الرابع التابع للحشد الشعبي قصف، قرية الحمرة في قاطع عمليات تلعفر واحرق 10 سيارات محملة بالعتاد وقتل من فيها".

واضاف: إن قوات الحشد الشعبي تحاصر قضاء تلعفر في محافظة نينوى، التي من المؤمل ان تشهد عمليات عسكرية لتحريرها".

* داعش يقتل عشرات المدنيين بالموصل

الى ذلك، أفادت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، بأن نحو 38 مدنياً عراقياً قتلوا جراء انفجار منازل مفخخة تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي وسط مدينة الموصل.

وقال الرائد عبدالله عبد الملك من قيادة شرطة نينوى: إن عناصر داعش أقدمت على تفخيخ منطقة الكور القديمة خشية تقدم القوات العراقية وأن عدداً منها انفجرت مما تسبب بمقتل نحو 38شخصا، بينهم اطفال ونساء وكبار سن وتدمير عدد من المنازل وإحراق عدد من السيارات”.

وأضاف: إن جثث الضحايا (ما زالت) تحت الانقاض مع صعوبة اخماد النيران المندلعة.

* داعش يقتل أطفال مؤذن بأيمن الموصل

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في الموصل، الثلاثاء، بأن "داعش" قتل أطفال مؤذن أحد المساجد بالجانب الأيمن من الموصل، انتقاماً لرفضه المشاركة في القتال بصفوف التنظيم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: فرض داعش على مؤذن في أحد المساجد بالجانب الأيمن من الموصل المشاركة في ساحات القتال لمواجهة القوات الأمنية وبعد هروب المؤذن قام التنظيم بمداهمة منزله وقتل أطفاله رمياً بالرصاص".

* داعش يخسر 56 قائداً ميدانياً وشرعياً

فقد تنظيم "داعش" 56 قائداً ميدانياً وشرعياً خلال العامين الماضيين. وتلقى أقسى الضربات في سورية والعراق عام 2016. وتعزو دوائر مقربة من التنظيم ذلك إلى "الخيانة"، وهو سبب كافٍ، من وجهة نظر التنظيم، لإيقاف التجنيد والبيعة العشوائية مقابل اعتماد أسلوب تنظيم القاعدة في العراق عام 2006، القائم على التزكية. بمعنى أن أي عضو جديد لا يمكن له الدخول إلى التنظيم من دون تزكية من عضو سابق. كما تم تفعيل ما عُرف بالجهاز الأمني، وهو كيان داخلي يختص بمتابعة ومراقبة أعضاء التنظيم من خلال عناصر أخرى في التنظيم يمارسون الرصد والمراقبة من دون معرفة الأعضاء الآخرين.

وخسر التنظيم الدفعة الأولى المكونة من 23 قائداً مهماً، بينهم نواب ومساعدون للبغدادي، عامي 2015 و2016.

كما خسر التنظيم دفعة جديدة من قياداته خلال الأشهر الماضية لتكون بمثابة بداية زوال جيل "داعش" المؤسس وظهور الجيل الجديد المؤلف من قيادات الصفين الثاني والثالث. وهؤلاء في العادة غير معروفين للدوائر الاستخبارية الغربية والعربية. وبات زعيم التنظيم مع أحد عشر قائداً آخرين هم آخر من تبقى من الصف الأول الذين أسسوا ما عرف بـ"دولة الخلافة".

وفي قاطع عمليات الأنبار، أفاد مصدر في عمليات الأنبار، الثلاثاء، بأن قوة من الجهد الهندسي عالجت 90 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوة من الفرقة العاشرة بالجيش تمكنت من العثور على 65 عبوة ناسفة في معمل غاز الرمادي ومنطقة البو عيثة تمت معالجتها من الجهد الهندسي هناك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الجيش تابعة للفرقة الأولى تمكنت من العثور على 25 عبوة ناسفة في منطقة الـ160 كيلو غرب الرمادي، تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي".

* تدمير وكرين لداعش ومقتل عدد من قادة التنظيم غربي الأنبار

وفي الأثناء، أعلنت خلية الإعلام الحربي، عن تدمير وكرين لـ"داعش" ومقتل عدد من قادة التنظيم في ضربات جوية غربي الأنبار.

وقالت الخلية في بيان: إن صقور القوة الجوية وحسب معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ينفذون عدة ضربات جوية في قضاء القائم أسفرت احداها عن تدمير وكر يعقد بداخله اجتماعات لعصابات داعش الإرهابية". وأضافت الخلية: إن ضربة اخرى استهدفت وكر اخر لقادة داعش"، لافتاً الى أن "الضربات نتج عنها مقتل العديد منهم كانوا داخل الوكرين واعطاب مدفع رشاش (مقاوم للطائرات) كانت منصوبة لحماية الأوكار".

* عودة 538 أسرة نازحة في محافظة ديالى إلى مناطقهم

بدأت 538 أسرة نازحة بناحية جلولاء في محافظة ديالى شرق العراق، الثلاثاء، العودة إلى ديارهم بعد أن تم تطهيرها من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، ليبلغ عدد الأسر التي عادت 13 ألف أسرة منذ إطلاق برنامج إعادة النازحين.

* المالكي يحذر من "المؤامرات الناعمة" والافكار الهدامة

سياسياً، حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من ما سماها "المؤامرات الناعمة" والافكار التي تتسلل الى العملية السياسية بهدف "تعويقها"، فيما اشار الى أن الجميع اليوم يشتركون بالحكومة العراقية ولا احد يستطيع الخروج من دائرة المسؤولية.

وقال المالكي في كلمة له خلال حفل تأبيني نظمه حزب الدعوة الإسلامية،، بمناسبة ذكرى استشهاد رجل الدين محمد باقر الصدر وتابعتها وسائل إعلام: إن الانفتاح على بعضنا هو من اهم ما نحتاجه في المرحلة المقبلة"، محذراً من "المؤامرات الناعمة والافكار التي تتسلل لساحة العملية السياسية لتعويقها".

* الجعفري يبحث مع وزير الدولة البريطاني العلاقات بين البلدين

دعا وزير الخارجية ابراهيم الجعفري خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا توبايس إلوود، الثلاثاء، بريطانيا الى دعم مرشح العراق لمنظمة الصحة العالمية، فيما ابدى الوود استعداد بلاده لمساعدة العراق وتقديم الخبرات في المجالات المختلفة.

وقال مكتب وزير الخارجية في بيان: إن الجعفري استقبل، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا توبايس إلوود، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات العراقـية-البريطانية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتطورات الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، والانتصارات الكبيرة التي يحقـقها أبناء القوات العراقـية في حربهم ضد الإرهاب، وبحث مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة، والعالم".

من جانبه، جدد إلوود تأكيده على "دعم بريطانيا للعراق في المجالات كافة، ونقدم التهنئة بالانتصارات الكبيرة المتحققة، والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في عودة الحياة إلى المناطق المحررة"، موضحا "شاركت في العديد من الاجتماعات الدولـية، والجميع يثني، ومنبهر بشجاعة القوات المسلحة العراقـية للانتصارات التي المتحققة ضد عصابات داعش الإرهابية خصوصا أن جهودها تصب في حماية المدنيين، وتقليل الخسائر في مواجهة الإرهاب".

ووقع العراق، الاحد (5 اذار 2017) مع بريطانيا مذكرة تفاهم على قرض بمقدار 10 مليارات جنيه استرليني لتطوير البنى التحتية بالعراق، مشيرا الى ان مدة تنفيذ القرض تبلغ عشر سنوات.