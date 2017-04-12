* نائب رئيس الدوما: روسيا سترد فورا حال استهداف مواقعها العسكرية في سوريا * عبد الرحمانوف: التحضيرات تتواصل لاجتماع أستانه في أيار المقبل * وزارة الدفاع الروسية: مقتل عسكريين روسيين في سوريا وإصابة ثالث

بيسكوف: الغارات الأمريكية على سوريا تؤكد أن واشنطن لا تريد التعاون مع موسكو

اشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة بتوجيهها الضربات إلى سوريا أظهرت عدم وجود رغبة لديها في التعاون مع روسيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "الجانب الأمريكي أظهر بهذا الشكل عدم وجود أي رغبة له في التعاون حول سوريا بأي شكل وعدم أخذ مصالح بعضنا البعض في الاعتبار"، مؤكدًا أن "جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن حاليًا عقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته إلى موسكو الاربعاء المقبل".

واضاف بيسكوف ان موسكو ليست مستعدة الآن للتعليق على تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي حول إمكانية فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، مضيفا "لم نسمع بعد أي تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب أو ممثلوه".

وأكد بيسكوف أن لا بديل لعملية المفاوضات في جنيف، رغم أن هذه العملية تستغرق زمنًا أكثر مما يأمل الجميع.

كما أكد نائب رئيس مجلس الدوما لشؤون الدفاع، يوري شفيتكين، أن روسيا سترد بشكل فوري في حال استهداف مواقعها العسكرية في سوريا.

واستبعد شفيتكين أن ترد روسيا بطريقة مباشرة على ضربة محتملة قد تستهدف منظومة الدفاع الجوي السورية، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي السوري بإمكانه التصدي بمفرده لأي تهديد.

وقال المسؤول الروسي في شؤون الدفاع: "اعتقد أن من المستبعد أن تتدخل روسيا بشكل مباشر في صد أي هجوم، لكن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد الضربة الصاروخية كافية في كل الحالات، انطلاقا مما نستطيع فعله في إطار القوانين الدولية، حتى يستطيع الجيش السوري الرد بمفرده".

وأوضح شفيتكين أن هناك منشآت عسكرية روسية على الأراضي السورية، مؤكدا أنه "في حال تهديد وحداتنا، فإنه يجب على (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وأمثاله أن يدركوا، إلى ماذا يمكن أن يؤدي ذلك، هنا لن يكون كلام، ولكن ستكون أفعال واقعية".

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكريين روسيين اثنين جراء هجوم مسلحين في سوريا، مشيرة إلى إصابة عسكري آخر .

وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن عسكريين روسيين اثنين لقيا حتفهما جراء تعرضهما لهجوم في سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون .

من جانبه أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف الثلاثاء أن التحضيرات جارية لاجتماع أستانه المقبل حول سوريا، والمقرر إجراؤه الشهر القادم، داعيًا جميع الأطراف السياسية المعنية بتحقيق تسوية سلمية للأزمة في سوريا إلى دعم عملية أستانا، وكذلك محادثات جنيف التي تجري تحت مظلة الأمم المتحدة".

وتابع وزير الخارجية الكازاخستاني:"نحن بالطبع نواصل التحضيرات لاجتماع أستانا المقبل، وننتظر حاليا الحصول على المزيد من المعلومات من الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن الاجتماع المخطط له في طهران، ومن ثم اجتماع أستانا في الثالث والرابع من الشهر المقبل".

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثلاثة اجتماعات حول سوريا، عقد الأول يومي الـ23 والـ24 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في الـ16 من شهر شباط/ فبراير الماضي على تثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا، بينما عُقِدَ الاجتماع الثالث يومي الـ14 و الـ15 من آذار الماضي بغياب وفود المجموعات المسلحة.

ميدانياً أحبطت وحدات من الجيش السوري، الثلاثاء، هجوما عنيفا شنه مسلحو "جبهة النصرة" التكفيرية والمجموعات التابعة لها على بلدات معان والكبارية وكوكب بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن العمليات العسكرية لوحدات الجيش أسفرت عن تدمير دبابة وعربة "بي أم بي" للتكفيريين ومقتل وإصابة 20 منهم وفرار الباقين.

وكانت وحدات من الجيش دمرت مقرا وبؤرا لمسلحي "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له في الريف الشمالي لمحافظة حماة وسط سوريا وذلك في إطار العملية العسكرية التى تخوضها بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد من الطيران الحربي.

كما نفذت وحدات من الجيش ضربات على تجمعات ومحاور تحرك مسلحي "جبهة النصرة" التكفيرية والمجموعات التابعة له في منطقة درعا البلد وريف المدينة الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

إلى ذلك تصدى الجيش السوري للهجمات المتكررة لمسلحي "جبهة النصرة " والمجموعات المتحالفة معها على نقاطه عند الجهة الجنوبية الشرقية لحي المنشية في درعا حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة وسط قصف مدفعي، وكبد المهاجمين قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي دير الزور استهدف الجيش السوري مقرات وتحركات تنظيم داعش في محيط الفوج 137 - محيط المطار - حي الحويقة - الصناعة بدير الزور ما أدى الى مقتل 14 مسلّحاً وإصابة آخرين وتدمير آلياتهم،

أما في حلب، فقد دمر الجيش السوري مربض هاون وقتل وجرح أفراد طاقمه كما دمر آليتين، إحداهما مجهزة برشاش ثقيل اثر استهدافه بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مواقع المجموعات المسلحة في التلال المطلة على قرية عندان في ريف حلب الشمالي، بينما قُتل أحد المسؤولين العسكريين في "جيش العزة - الجيش الحر" المدعو "خليل المفعلاني" بنيران الجيش السوري على جبهة مدينة حلفايا في ريف حماه الشمالي الغربي، اضافة الى اصابة المسؤول العسكري لـ "كتائب أحفاد عمر - الجيش الحر" المدعو "مصطفى عادل" بنيران الجيش السوري غرب مدينة حلب.

في سياق منفصل ، تقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" مسافة 3 كم باتجاه مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي انطلاقاً من مواقعها في قرية "الصفصافة" الواقعة شرق الطبقة بما يقارب 6 كم بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، أسفرت عن مقتل أكثر من 6 مسلحين من التنظيم، كما قُتل شخص على أيدي مجهولين في بلدة الغارية الشرقية في ريف درعا الشرقي، كما أطلق مسلحون مجهولون النار على حاجز تابع للمجموعات المسلحة قرب بلدة كفر شمس في ريف درعا الشمالي، في وقت صدت هذه القوات هجوماً شنه مسلحو تنظيم "داعش" على مواقعها في قرية "عباد" شرق مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.‎

هذا وتمكن الجيش السوري من السيطرة على قرية خربة عندان بعد اشتباكات مع المجموعات المسلحة.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش السوري سيطر بشكل كامل على قرية "خربة عندان" جنوب شرق الطامورة في ريف حلب الشمالي إثر اشتباكات مع المجموعات المسلحة ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.