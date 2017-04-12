وأشار قسم العلاقات العامة والشؤون الدولية في كلية الدراسات العالم التابعة لجامعة طهران إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الإسلامي سيعقد بهدف التوصل الى قواعد أكاديمية للخروج من سيطرة الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والإبتعاد عن المواجهة في هذا المجال وذلك بالإعتماد على النموذج الإسلامي القائم على العدالة والكرامة الإنسانية.

ولفت الى أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الإسلامي سيشهد مشاركة مفكرين من إيران وبريطانيا وماليزيا والولايات المتحدة حيث سيقدمون مقالات ودراسات حول المشتركات بين حقوق الإنسان الإسلامي والخطاب العالمي في هذا المجال.



