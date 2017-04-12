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رقم الخبر: 190974 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: محليات  
جامعة طهران تقيم مؤتمراً دولياً لحقوق الإنسان

جامعة طهران تقيم مؤتمراً دولياً لحقوق الإنسان

تقيم كلية الدراسات العالم في جامعة طهران مؤتمراً دولياً لحقوق الإنسان وذلك بهدف التوصل الى نموذج إسلامي لحقوق الإنسان قائم على العدالة والكرامة الإنسانية.

وأشار قسم العلاقات العامة والشؤون الدولية في كلية الدراسات العالم التابعة لجامعة طهران إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الإسلامي سيعقد بهدف التوصل الى قواعد أكاديمية للخروج من سيطرة الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والإبتعاد عن المواجهة في هذا المجال وذلك بالإعتماد على النموذج الإسلامي القائم على العدالة والكرامة الإنسانية.
ولفت الى أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الإسلامي سيشهد مشاركة مفكرين من إيران وبريطانيا وماليزيا والولايات المتحدة حيث سيقدمون مقالات ودراسات حول المشتركات بين حقوق الإنسان الإسلامي والخطاب العالمي في هذا المجال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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