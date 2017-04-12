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رقم الخبر: 190973 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: محليات  
قائد مقر خاتم الانبياء (ص): العام الجاري سيشهد تطورا وزيادة القدرات الميدانية للدفاع الجوي

قائد مقر خاتم الانبياء (ص): العام الجاري سيشهد تطورا وزيادة القدرات الميدانية للدفاع الجوي

أكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي في ايران، ان السنة الايرانية الجديدة (بدأت في 21 آذار/مارس 2017) ستشهد اخبارا جيدة عن التطور وزيادة القدرات الميدانية للدفاع الجوي.

وقال العميد فرزاد اسماعيلي خلال اجتماعه بمنتسبي مقر "خاتم الانبياء (ص)" بمناسبة بداية السنة الايرانية: ان الهدف الرئيس للقوات المسلحة هو الحفاظ على الامن المستدام للبلاد، لذلك فإن القوات المسلحة ترفع كل سنة من مستواها الردعي من خلال زيادة قدراتها العسكرية.
واضاف: كما صرح سماحة قائد الثورة المعظم فإن الامن يعد احد المؤشرات الرئيسية للبلاد، وان مقر الدفاع الدوي يعتبر الخط الاول للدفاع عن انجازات النظام الاسلامي المقدس، وفي السنة الجديدة وكما السنوات الماضية، سيبذل نشاطه وجهوده من اجل زيادة القدرات القتالية الرادعة.
وأردف العميد اسماعيلي: في السنة الجديدة التي أطلق عليها اسم "الاقتصاد المقاوم، الانتاج وفرص العمل"، سنشهد اخبارا جيدة في مجال تطور القدرات الدفاعية وزيادة القدرات الميدانية بعون الله وبهمة منتسبي الدفاع الجوي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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