وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن العميد رجبي أكد أن حرس الثورة الإسلامية في محافظة كردستان يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه بكل صدق، لافتاً إلى أن من سيقصر في تأدية واجبه إزاء أمن وإستقرار المحافظة سيكون قد إرتكب خيانة بحق أبناء كردستان، ودماء الشهداء، وعوائل المضحين، وأهداف نظام الجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة.

وأضاف قائد حرس الثورة الإسلامية في محافظة كردستان أن كل من سيقصر في أداء مهمته تجاه الأمن والإستقرار في المحافظة سيعتبر مسؤولاً عن ذلك التقصير وسيساءل قانونياً.

وأوضح العميد رجبي أن حرس الثورة الإسلامية وإستناداً للمسؤولية الملقاة على عاتقه في محافظة كردستان سوف يقوم بمتابعة من سيحاولون التقصير في حماية أمن وإستقرار المحافظة، لافتاً إلى أن من قصّروا في تأدية مهامهم سوف لن يجنوا شيئاً من وراء تقصيرهم، لأن حرس الثورة ليس مستعداً لرؤية أن يتم إيذاء أبناء كردستان مجدداً.

ولفت قائد حرس الثورة الإسلامية في محافظة كردستان إلى أن إعتراف الجماعات الشريرة بالتعاون مع نظام صدام البائد، كان إعترافاً تأريخياً، قائلاً: إن أولئك الأشخاص وبسبب أفعالهم القبيحة هذه هم هاربون اليوم، وإنهم وبدل الإعتذار لأبناء كردستان يواصلون أفعالهم الشريرة.

وأضاف العميد رجبي أن إعتراف الأشرار من عناصر المجموعات المعادية للثورة الإسلامية في العام الماضي بأنهم تعاونوا مع نظام صدام البائد، يعتبر إعترافاً تأريخياً.

وقال قائد حرس الثورة الإسلامية في محافظة كردستان إن المجموعات المعادية للثورة الإسلامية تعاونت مع صدام، كي يقوم الأخير بقصف مناطق "مريوان" و"متنزه الـ 15 من خرداد" و"سردشت" عبر إمداده بالإحداثيات من قبل أولئك الأشرار، لإلحاق الخسائر بأبناء كردستان، مبيناً أن على هؤلاء الأشرار أن يشعروا بالأسف إزاء ما أرتكبوه من جرائم بحق أبناء كردستان اللذين يبغضون هؤلاء الأشرار بسبب ما أقترفته أيديهم من جرائم.





