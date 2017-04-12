وفي حديث له خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق في بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية قال قاضي عسكر، ان الانشطة والبرامج المحددة للحج القادم تمضي الى الامام جيدا ولا توجد هناك اي مشكلة خاصة.

واعتبر زيارة وفد الخبراء الى السعودية لمتابعة اتفاق الحج بانها مفيدة واضاف، انه وفي ضوء المحادثات التي جرت فقد توفر المسار لتحقيق الاهداف المنشودة في مجال الحج وتم ايجاد ظروف مساعدة وليس هنالك اي قلق امام الحجاج بشان القضايا التنفيذية للحج.

من جانبه استعرض رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية بالوكالة حميد محمدي محاور محادثاته مع وزير الحج السعودي وقال، انه تم في هذه المحادثات طرح القضايا التنفيذية والتفاهمات الحاصلة في اتفاق الحج ودراساتها بدقة، وتأتي في اجواء مناسبة متابعة الانشطة والبرامج في مختلف المجالات.

واوضح بان كارثة مني كانت من المحاور المهمة في هذه المحادثات واضاف، ان وزير الحج السعودي يتابع ايضا بدقة مسيرة عمل اللجنة المشكلة لدراسة الابعاد المختلفة لهذه الكارثة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت للطرف الآخر ايضا وجهات نظرها حول الكارثة وتتم متابعة العمل بجدية.

واضاف، ان الجانب السعودي على استعداد لاصدار تاشيرات الدخول لفرق الخبراء للاقسام المختلفة وتم التصريح في المحادثات بانه ان لم نشهد مشاكل تنفيذية في حج العام الجاري فان مسالة استئناف تسيير رحلات حج العمرة ستحظى بالاهتمام.



