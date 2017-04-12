  • الأربعاء ١٥ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190970 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: محليات  
رئيس مجلس الشورى الإسلامي يحذر من التخطيط لمؤامرات جديدة في المنطقة

رئيس مجلس الشورى الإسلامي يحذر من التخطيط لمؤامرات جديدة في المنطقة

حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني من تخطيط وتدبير مؤامرات جديدة في المنطقة وذلك في معرض تأكيده على أن الهجوم الصاروخي الأمريكي الأخير ضد سوريا يعتبر إنطلاقا لتصرفات سيئة.

وقال لاريجاني في جلسة البرلمان ردا على إخطار قانوني من قبل ممثل مدينة إسلام آباد غرب التابعة لمحافظة كرمانشاه حشمت الله فلاحت بيشه حول رد فعل الهيئة الرئاسية للبرلمان تجاه التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، قال: أننا نواجه مؤامرة على صعيد المنطقة إنطلقت من الهجوم الصاروخي على سوريا.
وتابع أنهم قد إختلقوا ذريعة جديدة في هذا المجال مما سيؤدي عمليا الى زيادة الأنشطة الإرهابية وتأجيج نيران الجرائم في المنطقة، ولكن يجب أن يعرفوا أن هذه المؤامرة سوف تعود الى أنفسهم أيضا.
وأضاف لاريجاني أنه بعد قضايا حلب والموصل التي أدت الى خروج الإرهابيين من هذه المناطق، فقد قام الأميركيون بإثارة موجة جديدة في المنطقة لإنعاش التيار الإرهابي حيث نعتبر هذا العمل الأمريكي أبشع الأعمال الإرهابية التي فعلوها حتى الآن.
وإعتبر الوضع الراهن في المنطقة بإنه حساس جدا وقال إن إسرائيل وأمريكا قد قامتا بهذه التصرفات بذريعة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكن المعروف للجميع الحدود التي دخلت من خلالها هذه الأسلحة.
وقال لاريجاني أن أمريكا تحاول تحت ذرائع مختلفة خلق الجو المناسب للإرهابيين في المنطقة، ولكن يجب أن تعرف أن إنعاش التيار الإرهابي سيؤدي بالتأكيد الى خلق مشاكل لأنفسهم من قبل هؤلاء الإرهابيين.
وأكد على أن قضية احلال الهدوء والاستقرار في المنطقة تحظي بالنسبة لنا بإهمية بالغة، مطالبا لجنة الأمن القومي في مجلس الشوري الإسلامي بمتابعة ومراقبة الآحداث بدقة وتقديم النتائج الى البرلمان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0733 sec