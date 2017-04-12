واضاف آية الله آملي لاريجاني باجتماع كبار مسؤولي جهاز القضاء في ايران، قائلا ان الارهاب سيصيب البلدان الراعية له بما فيها امريكا.

وتابع رئيس السلطة القضائية، لقد اظهر هذا الهجوم أنه وفقا للمنطق الامريكي فان كل من لديه القوة سيسمح لنفسه بأن يتدخل في شؤون اي شعب ونظام منتخب من جانب شعبه.

وشدد آية الله آملي لاريجاني على ان متابعة هكذا مواقف لاعقلانية وبعيدة عن المنطق ستؤدي في نهاية المطاف الى خسائر للولايات المتحدة الامريكية؛ لافتا الى تصريحات مندوبة امريكا لدى الامم المتحدة والتي زعمت بأن بلادها تمثل الضمير الاخلاقي في العالم، ومتسائلا: هل يدل العدوان على حقوق الشعوب وقتل الابرياء بصورة وحشية على الضمير الاخلاقي؟

واردف رئيس السلطة القضائية قائلا، انه ينبغي لامريكا واوروبا ادراك هذه الحقيقة بأن مواجهة الارهاب في الوقت الحاضر تمثل معيارا لتقييم ادائهم لدى الرأي العام؛ مؤكدا بان الضمائر الواعية تعرف جيدا ان الغرب يقدم الدعم الخفي الى الجماعات التكفيرية، ويواصل من جانب آخر مآربه الاستكبارية تحت غطاء محاربة الارهاب.



