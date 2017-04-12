  • الأربعاء ١٥ رجب ١٤٣٨
  • الأربعاء , أبريل 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190968 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران النسوي لكرة القدم يكتسح نظيره السوري بدزينة اهداف

منتخب ايران النسوي لكرة القدم يكتسح نظيره السوري بدزينة اهداف

امطر منتخب ايران النسوي لكرة القدم ، شباك مرمى نظيره السوري بـ 12 هدفا مقابل لاشيء في المباراة التي جرت في العاصمة الفيتنامية هانوي في اطار منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

وسجل اهداف منتخب ايران النسوي في هذه المباراة ، شقايق روزبهان (15) ، سارا قمي هدفان (59،91) ، فاطمه قاسمي (68) ، زهراء قنبري اربعة اهداف (3،34،72،89) ، وسارا ظهرابي نيا اربعة اهداف (13،26،45،88).
وبهذا الفوز احتلت ايران المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف فيتنام وميانمار ، فيما احتلت سنغافورة المركز الرابع ، ثم سوريا في المركز الخامس والاخير بدون نقاط.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0689 sec