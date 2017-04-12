امطر منتخب ايران النسوي لكرة القدم ، شباك مرمى نظيره السوري بـ 12 هدفا مقابل لاشيء في المباراة التي جرت في العاصمة الفيتنامية هانوي في اطار منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

وسجل اهداف منتخب ايران النسوي في هذه المباراة ، شقايق روزبهان (15) ، سارا قمي هدفان (59،91) ، فاطمه قاسمي (68) ، زهراء قنبري اربعة اهداف (3،34،72،89) ، وسارا ظهرابي نيا اربعة اهداف (13،26،45،88).

وبهذا الفوز احتلت ايران المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف فيتنام وميانمار ، فيما احتلت سنغافورة المركز الرابع ، ثم سوريا في المركز الخامس والاخير بدون نقاط.



