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رقم الخبر: 190967 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: الهجوم الأمريكي على سوريا إعتداء على الشرعية الدولية
مستقبلاً السفير السويسري في طهران

عبداللهيان: الهجوم الأمريكي على سوريا إعتداء على الشرعية الدولية

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، أن الهجوم الأميركي على سوريا يتنافي مع معايير القوانين الدولية، و في الحقيقة هو بمثابة تجاهل الآليات الدولية المعروفة و الاعتداء على الشرعية الدولية.

و أستنكر أمير عبداللهيان في لقائه السفير السويسري لدى طهران، الراعي لمصالح أميركا في إيران جوليو هاز الاعتداء الأميركي على سورية وقال ان الهجوم الأميركي إضافة على أنه يشدد انعدام الأمن في المنطقة ، فأنه يفضي ايضا الى رفع معنويات الدواعش و الإرهابيين، و هذا ضد شعارات ترامب.
و أشار الى نزع السلاح الكيمياوي السوري و الوضع السياسي و الميداني الأفضل للجيش السوري قائلا: بالنظر الى كل الظروف لا يمكن قبول اتهام استخدام حكومة بشار الأسد للأسلحة الكيمياوية .
و شدد أمير عبداللهيان على أن الذين استخدموا الأسلحة الكيمياوية هم الإرهابيون الذين لم تنزع منهم هذه الاسلحة .
وأشار الى قرار اجتماع اتحاد البرلمان الدولي الذي عقد الاسبوع الماضي في داكا، واصفا الوضع الإنساني في اليمن بالمقلق للغاية.
وتابع أمير عبداللهيان، قائلا: ان العدوان واللجوء الى القوة ضد هذا البلد من أسباب الأزمة الإنسانية و انتشار الإرهاب المتزايد و المجاعة في اليمن و المنطقة.
و صرح بأن التعاون البرلماني بين طهران و برن في تقدم، وقال إن طهران ترحب بتعزيز المشاورات و التعاون بين اللجان الاقتصادية و التجارية لبرلماني البلدين لتسهيل تعاون القطاع الحكومي و الخاص للبلدين.
من جانبه أعرب السفير السويسري لدى طهران جوليو هاز عن ارتياحه لنمو التعاون الثنائي بين البلدين معلنا استعداد برلمان بلاده لتوسيع العلاقات البرلمانية مع إيران.
وحول الأزمة السورية قال السفير السويسري: مع أنه تم عقد اجتماعات كثيرة بين اللاعبين الرئيسيين لايجاد الحل السياسي لهذا الازمة إلا أن تضارب المصالح حال دون تحقق تقدم كبير.
وأضاف جوليو هاز أن بعض الأطراف تري انه لا يمكن حل أزمات المنطقة على المدى القصير . هذا وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الدولية و الإقليمية خاصة اليمن و سورية و التعاون البرلماني بين البلدين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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