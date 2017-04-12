واعلنت مصادر خبرية بان اثنين من الارهابيين المهاجمين قتلا على يد كوادر التعبئة (البسيج) المرافقة لقائد الكتيبة، كما تم اعتقال اثنين آخرين.

هذا و افاد مصدر مطلع في محافظة سيستان وبلوشستان ان الشهيد الرائد "روح الله عالي" قائد كتيبة "كورين" التابع للحرس الثوري، تم اغتياله من قبل العصابات المسلحة الشريرة في المنطقة.

وقال مصدر مطلع في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس يوم الثلاثاء، انه طبقا للتحريات التي جرت فان الشهيد "روح الله عالي" لقي مصرعه الليلة الماضية على يد العصابات المسلحة الشريرة في منطقة كورين التابعة لمدينة زاهدان.

وكان روح الله عالي يقوم بمهمة لتفقد القوات التابعة لكتيبة كورين في قرية كورين التي تقع على بعد 80 كم الى الغرب من مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق ايران.



