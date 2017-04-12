* وزير الداخلية: مستعدون لاجراء الانتخابات في اجواء هادئة وقانونية ونزيهة



فتح صباح يوم الثلاثاء رسميا باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، وذلك لمدة 5 أيام ،وبدأت منذ الصباح عملية تسجيل المرشحين للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية الايرانية، في لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية حيث تستمر هذه العملية لمدة خمسة أيام.

وستجري الانتخابات الرئاسية الايرانية في 19 ايار / مايو القادم، تزامنا مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي في بعض المدن الايرانية.

في هذا الاطار، توقع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي مشاركة أكثر من 70 بالمائة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية.



وقال رحماني فضلي صباح يوم الثلاثاء وفي الدقائق الاولى من عملية تسجيل المرشحين في وزارة الداخلية إن "جميع عمليات الاستطلاع التي جرت حتى الان تشير الى مشاركة أكثر من 60 بالمائة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية وخلال الدعايات والحملات الانتخابية التي تستمر لمدة 20 يوما ستصل هذه النسبة الى أكثر من 70 بالمائة".

واكد وزير الداخلية ضرورة اعتماد جميع المرشحين وكذلك داعميهم من الاحزاب والجماعات والافراد ، التعامل الايجابي القائم على الاخلاق والقانون من اجل اقامة انتخابات نزيهة وقانونية ورائعة.

واضاف رحماني فضلي : نؤكد لجميع افراد الشعب ان وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الاسلامي مستعدون لاجراء الانتخابات في اجواء هادئة تماما وقانونية ونزيهة ورائعة ، وان شاء الله ستكون كذلك.



*مسؤول: سنتصدى بحزم لأي محاولة لتعكير الامن اثناء الانتخابات



من ناحيته أكد رئيس اللجنة الامنية في لجنة الانتخابات الايرانية حسين ذوالفقاري أنه سيتم التصدي بحزم لأية محاولة لتعكير اجواء الامن اثناء العملية الانتخابية.

واضاف، ان الامن اثناء العملية الانتخابية هو خط أحمر وان جميع الاجهزة والقوى والمسؤولين يؤكدون على اولوية الامن لذلك فان اي محاولة تستهدف الامن فانه سيتم مواجهة مسببيها بحزم.

وقد سجل أربعة مرشحين بينهم امرأة أسماءهم في لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية لخوض هذه الانتخابات.



* ابرز الاشخاص الذين رشحوا أنفسهم في اليوم الأول



حضر مصطفى مير سليم المرشح من قبل حزب الائتلاف (مؤتلفه) الاسلامي، يوم الثلاثاء لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية وسجل اسمه لخوض الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة.

وكان مير سليم (70 عاماً) وزيرا للثقافة والارشاد الاسلامي في الحكومة الثانية للراحل آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

بدوره سجل امين عام جمعية جهاديي ايران الاسلامية وهاب عزيزي يوم الثلاثاء اسمه لخوض الانتخابات الرئاسية الايرانية الثانية عشرة وذلك من خلال حضوره لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

وقال عزيزي في تصريح لمراسل ارنا انه سيخوض الانتخابات باعتباره مرشح التيار الثالث ومستقلاً عن التيارات السياسية لتشكيل وزارة مكونة من الشباب.

من ناحيته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية انه في اليوم الاول من عملية بدء تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية الثانية عشرة يوم الثلاثاء، سجل حتى المساء، أكثر من 100 شخصاً اسمائهم لخوض الانتخابات بينهم امراة.

وقال سلمان ساماني في تصريح للمراسلين ان 686 شخصاً رشحوا انفسهم في الانتخابات الرئاسية السابقة ومن المتوقع ان يكون المرشحون اكثر خلال هذه الدورة.





