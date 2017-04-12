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رقم الخبر: 190963 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: محليات  
نائب رئيس البرلمان الباكستاني: تكتل جديد مرتقب يضم باكستان وايران وروسيا والصين
مؤكداً قوة العلاقات بين اسلام آباد وطهران

نائب رئيس البرلمان الباكستاني: تكتل جديد مرتقب يضم باكستان وايران وروسيا والصين

حذر نائب رئيس البرلمان الباكستاني، مرتضى جاويد عباسي، من محاولات الاعداء الرامية لتأجيج النزاع بين طهران واسلام آباد مشيرا الى ان تكتلا جديدا يضم باكستان وايران وروسيا والصين آخذ في التبلور.

وقال جاويد عباسي، في تصريح لوكالة انباء فارس في اسلام آباد، ان تعيين راحيل شريف قائدا للتحالف السعودي لا يترك تأثيرات سلبية على العلاقات بين ايران وباكستان.
واضاف: إن العلاقات بين البلدين وطيدة الى مستوى بحيث لا يمكن لقضية تعيين راحيل شريف ان تترك آية تأثيرات على العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين.
وحذر من محاولة بعض وسائل الاعلام وبدعم من بعض الشخصيات تحويل موضوع تقبل راحيل شريف لقيادة التحالف السعودي الى ضجيج اعلامي.
واعتبر ان الذين يريدون تدمير العلاقات بين ايران وباكستان ليسوا اصدقاءً لباكستان وايران وكذلك السعودية لذلك ينبغي الحذر من هؤلاء.
واضاف: إن الموالين للغرب يؤججون النزاعات بين البلدان الاسلامية الا ان باكستان تسعى للحفاظ على علاقاتها مع ايران والسعودية.
ونوه عباسي الى انه بالتزامن مع مساعي ايران وروسيا في تمتين الأواصر الاقتصادية والعسكرية مع باكستان والصين الا ان بعض المتآمرين يحاولون وضع التحديات امام العلاقات بين اسلام آباد وطهران.
واعتبر مرتضى جاويد عباسي ان الاوضاع في المنطقة قد تغيرت وانه بالتركيز على المصالح المشتركة بين باكستان وايران وروسيا والصين فان تكتلا جديدا يتبلور حاليا الا ان اميركا وحلفاءها يريدون تأجيج النزاعات بين هذه البلدان.
واعرب عن ترحيب بلاده بتوطيد العلاقات البرلمانية بين ايران وباكستان حيث عقدت اجتماعات بين الجانبين على هذا الصعيد.







 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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