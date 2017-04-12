أعلن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأدميرال حبيب الله سياري، أن القوة البحرية الإيرانية تجري ثلاث مناورات بحرية مشتركة مع سلطنة عمان وباكستان وكازاخستان.

وقال الأدميرال حبيب الله سياري، الاثنين، على هامش مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق علي صياد شيرازي: إن القوة البحرية للجيش أجرت، الاثنين، مناورة مشتركة للإنقاذ شرقي مضيق هرمز (شمال المحيط الهندي) مع القوة البحرية لسلطنة عمان علما بأن هذه المناورة تجري كل عام يستضيفها احد البلدين في كل عام وفي هذا العام سلطنة عمان هي التي استضافت هذه المناورات.

وأضاف قائد القوة البحرية أن ثلاث قطع بحرية ومروحية إيرانية تشارك في هذه المناورات وتجري هذا المناورات في إطار إحلال الأمن في المنطقة وتوفير الامن للقطع البحرية في المنطقة.

وأشار الأدميرال سياري إلى تواجد قطعة بحرية إيرانية في باكستان قائلا: سنجري، اليوم الثلاثاء، مناورة تكتيكية مشتركة مع القوة البحرية الباكستانية، كما أعلن عن إيفاد قطعة بحرية الى كازاخستان وتقوم اليوم أو غداً بإجراء مناورة مشتركة مع القوة البحرية الكازاخية.

الى ذلك التقى مساعد الشؤون الدولية للاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد قدير نظامي، نائب الاركان العامة للقوات المسلحة العمانية لشؤون العمليات والتخطيط العميد الركن حمد بن راشد البلوشي.

وفي هذا اللقاء الذي جرى في مسقط الاحد تزامنا مع اليوم الثاني لانعقاد الاجتماع الثالث عشر للجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الايرانية والعمانية، بحث الجانبان بشأن تطوير العلاقات البحرية واقامة المناورات المشتركة اضافة الى القضايا الثنائية. ووصف العميد قدير نظامي مكانة القوات المسلحة في البلدين خاصة في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بانها مهمة وعالمية الطابع، مؤكدا ضرورة حفظ امن واستقرار هذا المضيق بمشاركة القوات المسلحة الايرانية والعمانية.

من جانبه وصف المسؤول العسكري العماني العلاقات بين البلدين بانها تاريخية، معتبرا لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين البلدين بانها تحظى بأهمية خاصة لبلاده.

بدوره قال قائد المنطقة الاولى (الامامة) للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين ازاد انه نظراً لمكانة بحر الجنوب والمحيط الهندي في مجال الاقتصاد البحري واتساع نطاق عبور السفن التجارية وناقلات النفط فيهما، فان توفير أمن هذه المنطقة بحاجة الى السلامة والامان والاغاثة والانقاذ.

واضاف: انه وفي هذا السياق تقوم القوة البحرية الايرانية والقوة البحرية للدولة المسلمة والجارة سلطنة عمان بتخطيط وتنفيذ مناورة مشتركة للاغاثة والانقاذ.

واوضح بان هذا التمرين المشترك سيجري بضيافة سلطنة عمان في نطاق بحر الجنوب وشمال المحيط الهندي وبمشاركة قطع بحرية من عمان والمدمرة الايرانية (سبلان).

وقال الادميرال آزاد: انه في اطار هذا التمرين المشترك، توجهت السفينة اللوجيستية وحاملة المروحيات (لافان) ومروحية من طراز (اس اج 3 دي) والبارجة قاذفة الصواريخ (فراخن)، ونحو الف كادر، لأداء مهامها في هذا الاطار.









