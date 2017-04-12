وأضاف: إن الصناعة النووية كانت حتى اليوم حكراً على القطاع الحكومي وقد تمكنت من تحقيق التقدم في هذا المجال بحيث يمكنها الوقوف على قدميها وإن بإمكان القطاع الخاص أن يدخل هذا المجال مشيراً إلى أن مجال الأدوية على سبيل المثال هو مجال مفتوح أمام القطاع الخاص وفي حال لم يتمكن هذا القطاع من العمل في مجال الإنتاج يمكنه العمل في مجال البيع والتسويق.

وأشار إلى أن الصناعة النووية هي صناعة استراتيجية وتتضمن تقنية عالية وعلى الشركات التي تريد الدخول في هذا المجال أن تتعلم التقنية وتعقيداتها.

ولفت إلى أن إيران تتمتع بمكانة عالمية جيدة على صعيد الإكتشاف والتخصيب وإنتاج الوقود وإدارة النفايات النووية.

وقال كمالوندي: على صعيد محطات توليد الكهرباء فإن لدى إيران محطة تدار بشكل كامل من قبل الخبراء الإيرانيين مشيراً إلى أن هناك محطتين هما في طور الإنجاز.

وأشار إلى أن إيران تفاوض بعض الدول من أجل إنشاء المزيد من محطات إنتاج الطاقة لافتاً إلى أن إيران تقوم بتصدير الماء الثقيل بجودة عالية إلى الأسواق العالمية.

وحول آخر المستجدات المتعلقة بأجهزة IR8 قال: إن هذه الأجهزة تم اختبارها بنجاح في دورة اختبار زمنية استغرقت ثلاث سنوات مشيراً إلى أنها دخلت حيز إنتاج الغاز خلال الشهرين الماضيين.





