أدان النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، العدوان الاميركي الأخير ضد سوريا مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن إستخدام السلاح الكيمياوي في هذا البلد.

واشار جهانغيري في تصريح له الاثنين في طهران الى المستجدات الاخيرة في سوريا والاجراء المتهوّر الاميركي الاخير ضدها قائلاً: إن ايران هي من ضحايا السلاح الكيمياوي أكثر من أي طرف آخر وقد اعربت دوما عن احتجاجها عليه في الاوساط الدولية.

واضاف: انه فيما يخص استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا فان كل من ارتكب هذا العمل فهو مدان لكن كما دعا رئيس الجمهورية حسن روحاني فانه يجب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبت بهذه القضية.

وصرح جهانغيري: إن قيام اميركا بالاعتداء على سوريا بهذا الشكل السافر من دون أي اذن يعتبر اجراء خطيرا يجب متابعته باهتمام.

كما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حسين نقوي حسيني: إن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية مجيد تخت روانجي قال خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة، الاثنين: إن الولايات المتحدة اعتدت على سوريا بقرار أحادي غير مسبوق.

وأشار نقوي حسيني في تصريحه لوكالة انباء ارنا الى ان لجنة الأمن القومي بحثت في اجتماعها الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا بذريعة استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيمياوية.

وقال: إن إطلاق 59 صاروخاً على مطار في سوريا هو اعتداء سافر على دولة ذات سيادة وإن استخدام الأسلحة الكيمياوية هو ذريعة واهية ليست إلا.

ولفت الى أن الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة الداعمة للإرهاب تعرضت لهزيمة على الإراضي السورية كما إن الحل السياسي المدعوم من روسيا وإيران والدول الداعمة للحل السياسي في سوريا كان في طريقه الى النجاح لكن الجهات الداعمة للحل العسكري مثل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة دخلت مجدداً على الخط وذلك لإعادة الحياة الى الجماعات الإرهابية المدعومة من قبلهم.

وأشار نقوي حسيني الى أن تخت روانجي طرح خلال الإجتماع المشاكل والأزمات داخل الولايات المتحدة مشيراً الى تأثير هذه الأزمات على طابع القرارات التي تتخذها حكومة ترامب.

وأشار الى أن الحكومة الأمريكية الجديدة لا تتمتع بفريق عمل منسجم ومن هنا فإن القرارات التي تتخذها لم تأت من تخطيط دقيق وقائم على القوانين والموازين الدولية.

وقال: إن تخت روانجي أكد إن الولايات المتحدة اعتدت على سوريا بقرار أحادي غير مسبوق مؤكداً إن الهدف من الإعتداء هو دعم الإرهابيين متسائلاً: لماذا إذن لم تنتظر الولايات المتحدة إجراء تحقيق دولي يحدد ما إذا كانت الحكومة السورية مسؤولة عن استخدام السلاح الكيمياوي أم لا؟.



