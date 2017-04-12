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رقم الخبر: 190959 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: دوليات  
مقتل 4 أطفال في انفجار بشمال أفغانستان

مقتل 4 أطفال في انفجار بشمال أفغانستان

لقي 4 أطفال على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون في انفجار وقع بإقليم قندوز بشمال أفغانستان.

 ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية يوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمنيين أن الانفجار وقع الليلة الماضية بالقرب من منطقة شاردارا. وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أن الأطفال كانوا يلعبون في منطقة مفتوحة عندما انفجرت قذيفة هاون. يأتي انفجار شاردارا بعد ساعات من تنظيم احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن الألغام والذخائر غير المنفجرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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