ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية يوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمنيين أن الانفجار وقع الليلة الماضية بالقرب من منطقة شاردارا. وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أن الأطفال كانوا يلعبون في منطقة مفتوحة عندما انفجرت قذيفة هاون. يأتي انفجار شاردارا بعد ساعات من تنظيم احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن الألغام والذخائر غير المنفجرة.