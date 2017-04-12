ألمانيا توجه نداء "معاً ضد الجوع" من برلين أفاد بيان الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل سوف يعقد الأربعاء جلسة مباحثات حول إفريقيا، يوجه خلالها نداء إنسانيا من برلين بعنوان (معاً ضد الجوع).