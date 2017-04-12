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رقم الخبر: 190958 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: دوليات  
ألمانيا توجه نداء "معاً ضد الجوع" من برلين

ألمانيا توجه نداء "معاً ضد الجوع" من برلين

أفاد بيان الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل سوف يعقد الأربعاء جلسة مباحثات حول إفريقيا، يوجه خلالها نداء إنسانيا من برلين بعنوان (معاً ضد الجوع).

وأضاف البيان أنه يشارك في اللقاء كل من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جولدن مولر، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين السيد جراندي. ولفت إلى أن هناك ملايين من البشر الذين يعانون الجوع ويتعرضون للخطر في مناطق الصراعات والأزمات مثل جنوب السودان واليمن وشمال شرق نيجيريا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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