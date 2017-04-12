أعلنت السلطات المصرية مقتل سبعة إرهابيين من أتباع تنظيم (داعش) الارهابي في تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن اثناء مداهمتها مخبأهم بمحافظة أسيوط في الصعيد حيث كانوا يجهزون عبوات ناسفة لاستخدامها في اعتداءات ضد الاقباط خصوصا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، الاثنين: توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من هؤلاء العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم داعش الإرهابي إحدى المناطق الجبلية بمحافظة أسيوط وكراً لاختبائهم ولتجهيز العبوات المتفجرة تمهيداً لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية.

واضافت: انه لدى استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع سبعة عناصر من الإرهابيين، حددت هويات ثلاثة منهم.

وأوضحت الوزارة ان المداهمة جرت في اطار التحقيقات في تحرك مجموعة من العناصر المرتبطة بفكر تنظيم داعش لقيامهم بالإعداد لاستهداف العديد من الأهداف بمحافظة أسيوط أبرزها دير السيدة العذراء بقرية درنكة، وبعض أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومجموعة من ضباط وأفراد الشرطة، وبعض المنشآت الأمنية والاقتصادية، ومجمع المحاكم.

وبحسب بيان الوزارة فقد عثرت قوات الأمن في مخبأ المجموعة على خمس بنادق رشاشة ومدفع رشاش وذخيرة ومجموعة من الكتب والإصدارات الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي.

ولم توضح الوزارة متى حصلت المداهمة وتبادل اطلاق النار، ولكن الاعلان عن هذه الواقعة يأتي غداة تفجيرين استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية وأسفرا عن مصرع 45 شخصاً وعشرات الجرحى.

وكانت التحريات الأولية قد توصلت الى تحديد هوية الانتحاري منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية. كما قام المعمل الجنائي بمحاولة تجميع الأشلاء لمنفذ هجوم كنيسة مارى جرجس بطنطا، لتحديد هويته من خلال تجميع الوجه، على غرار ما تم في الكنيسة البطرسية بالعباسية منذ بضعة أشهر.

وكان رجال الأمن العام والوطني قد عكفوا على فحص كاميرات المراقبة والتي أظهرت صورة الانتحاري الذي حاول الدخول إلى الكنيسة المرقسية قبل توقيفه من قبل رجال الأمن ومطالبته بالمرور عبر البوابة الالكترونية.

كما يتم التحقيق مع عدد من العناصر الإرهابية التي نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات أمنية لها خلال الفترات الأخيرة ومنها خلية (لواء الثورة) بالإسكندرية وضبط 5 من أفرادها، إلى جانب العثور على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة النارية.

وقد وافق مجلس الوزراء الاثنين، على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب، أسباب طلب فرض حالة الطوارئ بالبلاد، ورؤية الحكومة في شأن هذا الطلب.

وكان رئيس المجلس علي عبد العال قد عرض خلال جلسة مجلس الوزراء تلقيه إخطارا من رئيس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بدأت منذ الواحدة من ظهر الإثنين.

وكشفت مصادر أمنية كويتية أن المتهم الرئيسي بتنفيذ تفجير كنيسة الإسكندرية في مصر، ابو اسحاق المصري، كان يعمل محاسبا في الكويت، وقد تم ترحيله لمصر بعد التأكد من علاقته بتنظيم (داعش) الإرهابي.

وأكدت أنه تم استدعاؤه من طرف جهاز أمن الدولة، بناء على معلومات وردته من نظيره المصري، وخضع لتحقيقات مكثفة حول علاقته بـ (داعش)، وبعد التثبت من تورطه، تم اتخاذ قرار ترحيله وتسليمه إلى سلطات بلاده.

واستغربت المصادر إفراج الأمن المصري عن المتهم عقب تسلمه من الكويت، فالمعلومات التي جرى تبادلها بين السلطات الأمنية في البلدين، أكدت ضلوعه في الانتماء إلى داعش، وتواصله مع قياداته في الخارج، ومع ذلك أصبح حرا طليقا هناك، حسب الصحيفة الكويتية.

هذا واعتبر عضو المجلس العربي والدّولي لعلماء المسلمين في منظمة الشّعوب والبرلمانات العربية بالقاهرة، الداعية الأزهري الشّيخ محمد رمضان أبو زيد أنّ ما حدث في مصر من عملٍ إرهابيٍّ غاشم استهدف أهل مصر من الإخوة المسيّحيين، وأضاف الداعية رمضان في حوار خاص مع وكالة أنباء فارس أنّ هذا الحادث أدمى قلب كل مصريٍّ ومصريّة، لافتاً إلى أنّ رجال الدين من فوق منبر رسول الله (ص)، يطالبون بالحسم والحزم لمثل هذه الأعمال الإرهابية الخبيثة التي تنمّ عن الخِسّة والنذالة، إذ نهى عنها الدّين الإسلامي الحنيف.

ولفت في تصريحه لوكالة انباء فارس إلى أنّه من أجل ذلك، الإسلام بعيد كلّ البُعد عن الإرهاب أو العنف أو التشدّد.