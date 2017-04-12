انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، الثلاثاء، مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي ليطغي على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار.

وبحلول الساعة 02ر07 بتوقيت غرينتش، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً أو 36ر0 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 78ر55 دولار للبرميل. وكان برنت قفز إلى أعلى مستوياته منذ السابع من مارس/ آذار عند 16ر56 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 3ر0 بالمئة إلى 93ر52 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 23ر53 دولار للبرميل.

إلى ذلك، ارتفع الذهب مع إقبال المستثمرين على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط تصاعد التوترات السياسة والأمنية بشأن كوريا الشمالية والشرق الأوسط والانتخابات الفرنسية الوشيكة.

وبحلول الساعة 35ر09 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 15ر0 بالمئة إلى 10ر1256 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية 5ر0 بالمئة لتسجل 50ر1259 دولار. وزادت الفضة 1ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 93ر17 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 71ر17 دولار في الجلسة السابقة.