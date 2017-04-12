قال مساعد وزير النفط الايراني: انه تم التوقيع على 52 صفقة لشراء المعدات التي يحتاجها قطاع الصناعة النفطي من الشركات المحلية.

وأضاف حبيب الله بيطرف، في تصريح أدلى به على هامش زيارة تفقديه لمصنع إنتاج المضخات الصناعية في محافظة ألبرز (غرب طهران): انه منذ عام 2013 بدأت صناعة النفط الايرانية باتخاذ خطوات في مجال تحديد السلع ذات الاستخدامات الكثيرة في هذا القطاع الصناعي وسد حاجاته. وتابع: انه تقرر وضع المعدات المستوردة في صدر الأولويات من اجل استبدالها بمعدات محلية الصنع.

وقال بيطرف: ان توجهات وزارة النفط تقوم حالياً على استخدام المنتجات محلية الصنع وان الوزارة تضطلع بمهمة دعم الصناعات الداخلية مع إمكانية تصدير المنتجات محلية الصنع. ونوه الى أن ايران أحد أكبر مصدري الغاز في العالم وقد استطاع المختصون المحليون تصنيع مضخة (كرايوجنيك) لضخ غاز البروبان المسال بحساسية بالغة والذي تم استخدامه في مختلف أقسام مصفى عسلوية (جنوب ايران).