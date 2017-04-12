عقدت شركة بورصة السلع، على مدى العام الايراني المنتهي 20 مارس/ آذار 2017، صفقات بيع 33 مليون طن من السلع بأكثر من 817 تريليون ريال (الدولار=32400 ريال) بمختلف أسواقها.

وذكرت إحصائيات الأداء السنوي للبورصة، بأن إجمالي التعاملات سجلت نمواً في العام الايراني المنتهي 20 مارس/ آذار 2017، بنسبة 26 و73 بالمئة من حيث الحجم والقيمة على التوالي، قياساً بالعام السابق. وبحسب البيانات، سجلت قاعة المنتجات الصناعية والتعدينية مبيعات تجاوزت 9 ملايين طن بـ155 تريليون ريال بنمو فاق 6ر21 بالمئة عن العام السابق.

وشهدت قاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية صفقات بيع أكثر من 13 مليون طن من السلع، بما يزيد عن 184 تريليون ريال، وبنمو بلغ 27 و32ر16 بالمئة من حيث الحجم والقيمة، على أساس سنوي. فيما عقدت القاعة الزراعية صفقات تخطت 509ر2 مليون طن، بنمو بلغ 229 و199 بالمئة من حيث الحجم والقيمة، عن العام السابق.