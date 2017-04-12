وأوضح أصغر فخرية كاشان، الاثنين، بأن شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) ستتسلم أول طائرة من طراز بوينغ 777 خلال الشهر القادم. وبيّن بأن شركة بوينغ تمكنت من إستصدار الموافقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية لبيع 80 طائرة ركاب، حيث ستصل أول طائرة منها الى ايران قريباً بعد انصراف الخطوط الجوية التركية عن شرائها. وأضاف: انه وبعدما تراجعت شركة (تركيش اير) عن شراء طائرة ركاب من طراز 777، اقترحت شركة بوينغ تسليمها الى ايران، رغم أن موعد التسليم المتفق عليه في عام 2018، حيث يعمل مختصو شركة (ايران اير) حالياً، على دارسة مواصفات الطائرة وعند التأكد من مطابقتها مع الشروط الجوية وحجم الشحن والنقل في ايران سيتم إستلامها.

ويشمل العقد المبدئي المبرم بين ايران اير وبوينغ، شراء 80 طائرة ركاب من فئات المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة، حيث تصنف طائرة طراز 777 للمسافات الطويلة.

هذا وأكد نائب وزير الطرق وبناء المدن، ان شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) أبرمت عقداً مع شركة ATR الفرنسية-الايطالية لشراء 20 طائرة ركاب من طراز 600-72 ATR.وأوضح بأن العقد تم توقيعه من قبل مسؤولي الجانبين، وبموجبه ستتسلم (ايران اير) 4 طائرات في غضون 15 يوماً القادمة، و9 طائرات حتى نهاية 2017 والبقية في عام 2018. ولفت الى أن صفقة شراء طائرات ATR على غرار صفقتي ايرباص وبوينغ، ستمول عبر جهة تمويلية، حيث سيدفع مبلغ كدفعة للوجبة الأولى (4 طائرات جاهزة للتسليم) الى أن تعوض الجهة الممولة المبلغ المقدم لاحقاً بعد إتمام الصفقة.

هذا وتحاول إيران وفي نفس الوقت الذي تخطط لشراء طائرات الركاب العملاقة، تحاول أيضاً ومن أجل زيادة قدرات مطاراتها الصغيرة ورفع مستوى مرونة أسطولها، تحاول شراء الطائرات الصغيرة قصيرة المدى وذات القدرة المحدودة، حيث اتخذت تدابير جدية في هذا المجال.