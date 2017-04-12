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رقم الخبر: 190949 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 17:06 الاقسام: اقتصاد  
نمو بمعدل 8% في إنتاج الصلب الخام في البلاد
خلال 11 شهراً من العام الماضي

نمو بمعدل 8% في إنتاج الصلب الخام في البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة عن إنتاج 16 مليوناً و462 ألف طن من الصلب الخام الإيراني خلال 11 شهراً من السنة الإيرانية الماضية (انتهت في 20 آذار/ مارس الماضي)، مشيرة إلى أن إنتاج الصلب شهد نمواً بمعدل 8 بالمائة مقارنة بالمدة المشابهة من العام الذي سبقه.

وأشارت الوزارة، في تقرير لها، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن الإنتاج الإيراني من الصلب الخام خلال 11 شهراً من العام 2015 بلغ 15 مليوناً و248 ألفاً و200 طن. وأشارت أيضاً إلى أن إنتاج القطاع الخاص من الفولاذ الخام بلغ ثلاثة ملايين و694 ألف طن.

ولفت التقرير إلى أن الإنتاج العام من الصلب بلغ خلال الأشهر الـ11 من السنة الماضية 16 مليوناً و588 ألف طن وشمل حديد التسليح، واللفائف، والألواح العريضة، والصلب المدلفن، والصفائح الساخنة، والصفائح الباردة، والألواح المغلفة.

 
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