قال المدير العام لمكتب صادرات جمارك ايران: ان حجم صادرات المنتجات الايرانية من جمارك البلاد بلغ 43 ملياراً و930 مليون دولار خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار).

وأضاف علي أكبر شاماني، الاثنين، ان هذا الحجم من الصادرات سجل نمواً بنسبة 5ر3 بالمائة مقارنة لعام 2015. وأشار الى أن حجم الواردات المسجلة في جمارك ايران بلغت 43 ملياراً و674 مليون دولار ليسجل زيادة بنسبة 16ر5 بالمائة مقارنة بعام 2015. وأوضح شاماني ان عوائد جمارك ايران سجلت خلال العام الماضي نمواً بنسبة 61 بالمائة وبلغت 333 ألف مليار ريال.

من جهته، قال وكيل وزير الطاقة للشؤون الدولية وإسناد الماء والكهرباء: ان الحكومة الايرانية الحالية نجحت في تحقيق نحو 4 مليارات و200 ألف مليون دولار من خلال صادرات الخدمات التقنية والهندسية في مجال صناعات الماء والكهرباء، لافتاً الى ارتفاع هذا المبلغ الى أكثر من 8 مليارات دولار مع احتساب عائدات تصدير الطاقة الكهربائية.

وأوضح علي رضا دائمي، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، ان الأعوام السابقة شهدت إنتعاشاً ملحوظاً في الصناعات الخاصة بالماء والكهرباء، لافتاً في ذات السياق الى الإنجازات التي تحققت في مجالات عديدة بما فيها إنشاء السدود ومراكز تحلية المياه وشبكات نقل الماء والكهرباء وإنشاء محطات الطاقة الغازية وغيرها من الصناعات ذات الصلة، مضيفاً: ان ايران بلغت مرحلة الإكتفاء الذاتي بنسبة 95 بالمئة بفضل هذه الإنجازات.

وأردف وكيل وزير الطاقة للشؤون الدولية: ان صادرات ايران للخدمات الهندسية والتقنية الخاصة بصناعات الماء والكهرباء شملت 40 دولة في أنحاء العالم. وأشار دائمي الى ضرورة رصد أسواق إستثمارية جديدة لتعزيز تواجد أصحاب القطاعات الخاصة الايرانية في تلك الأسواق، لافتاً الى الدور الإسنادي للمستثمرين الأجانب والخطوط الإئتمانية المالية والبنوك في هذا الجانب.