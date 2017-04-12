أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البورصة والأوراق المالية، علي سعيدي، عن إقامة الدورة العاشرة لمعرض البورصة والمصارف والضمان الاجتماعي بمشاركة 351 شركة ايرانية وأجنبية في طهران.

وأضاف سعيدي، في مؤتمر صحفي بطهران، ان المستثمرين لدى الدول المطلة على الخليج الفارسي قد ركزوا على الشركات الايرانية الفتية ويسعون للاستثمار والنشاطات في هذا المجال. وصرح: ان أصحاب الشركات الناشطة في تقديم الخدمات المالية والضمان الاجتماعي يشكلون 40 بالمئة من المشاركين في هذه الدورة من معرض البورصة في طهران، مضيفاً: ان ثلاث شركات دولية شهيرة، و16 شركة سمسرة مالية، و9 مصارف تشارك في هذا المعرض.

وبحسب المسؤول في مؤسسة البورصة والأوراق المالية الايرانية، ان 11 بالمئة من المشاركات في معرض البورصة بطهران يعود الى الشركات الاستثمارية والاستشارية. وأشار الى أن رغبة الشركات الخارجية للتعامل مع الشركات الايرانية الفتية، معرباً عن أمله بأن يتحول هذا القطاع الى منصة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وفيما أشار الى مشاركة 50 شركة ايرانية فتية في معرض البورصة الذي أقيم قبل عامين، لفت سعيدي الى زيادة هذا العدد الى 100 شركة في هذا العام.