أعلن مساعد مدير عام دائرة العلاقات الدولية بوزارة البنى التحتية والبيئة الهولندي، ان بلاده ترحب بتقديم خدمات تقنية الى ايران في شتى مجالات صيانة الطرق وإدارتها وشبكة المواصلات الذكية.

وأعرب هنك اسنوكن، خلال لقائه مدير عام مكتب الترانزيت والمواصلات الدولية التابع لمؤسسة صيانة الطرق والنقل البري محمد جواد عطرجيان، أعرب عن ارتياحه لاستئناف المباحثات مع ايران والتوقيع على اتفاقية المواصلات البرية بحضور مديرين بارزين لوزارة البنى التحتية والبيئة الهولندية، معتبراً هذا الأمر مؤشراً على عزيمة أمستردام في توطيد وتحسين العلاقات الاقتصادية مع طهران.

وأكد اسنوكن على أهمية زيادة عدد تراخيص النقل وتنظيم إطار التعاون في مجال صيانة الطرق وخدمات الطرق البرية بين البلدين وحسم إتفاقية النقل البري الدولي بين الجانبين، مشيراً الى نمو الاقتصاد الايراني في الفترة مابعد إنجاز خطة العمل المشترك الشاملة. واعتبر الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بأنها ضرورة ماسة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما، مؤكداً على إرادة الطرفين على تعزيز العلاقات في قطاع النقل والمواصلات.

بدوره، أشار مدير عام مكتب الترانزيت والمواصلات الدولية التابع لمؤسسة صيانة الطرق والنقل البري الى النمو الاقتصادي في ايران بعد تنفيذ الاتفاق النووي، ونوه الى ضرورة كتابة الصياغة النهائية لاتفاقية النقل. وأعلن عطرجيان استعداد الجمهورية الاسلامية للإسراع بصياغة إتفاقية النقل البري الدولي بين ايران وهولندا.