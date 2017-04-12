برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وعدد من كبار المسؤولين في البلاد وضيوف محليين وأجانب، سيتم تدشين المراحل 17 و18 و19 و20 و21 لحقل بارس الجنوبي الغازي خلال الأسبوع القادم.

وأفادت العلاقات العامة لشركة بارس للنفط والغاز، ان تطوير المشروع الوطني لاستخراج الغاز من حقل غاز بارس الجنوبي المشترك قد دخل مرحلة التنفيذ من قبل مجموعة من الشركات الايرانية. وتم تدشين المرحلة الـ12 باعتبارها أضخم مرحلة من مشروع حقل بارس الجنوبي ومرحلتي 15 و16 برعاية الرئيس حسن روحاني.

وكان وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، قد أعلن بأن عملية الاستخراج اليومي للغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر سيتجاوز حجم الاستخراج القطري للغاز.

يذكر أن ايران بامتلاكها عملياً 7ر33 تريليون مترمكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 3ر157 مليار برميل كإحتياطيات نفطية، وزهاء 400 مليار برميل نفط مكافئ، تعتبر أكبر دولة من حيث إمتلاك إحتياطيات النفط والغاز في العالم، حسب ما أعلنه الوزير زنكنة.