أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني، الى النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، للإشراف المباشر، في إطار لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم، على التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لمهام الأجهزة التنفيذية للإسراع بعملية الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وجاء إيعاز الرئيس روحاني الى النائب الأول إثر التعميم الصادر الى جميع الأجهزة لتقديم برامجها وحزمها التنفيذية للإسراع بعملية الإنتاج وتوفير فرص العمل. ودعا رئيس الجمهورية الى ايجاد التنسيق والمتابعة حتى حصول النتيجة الكاملة مع سائر القوى والمؤسسات في البلاد لتحقيق الضرورات الأمنية والقضائية والقانونية في مجال تحقيق شعار العام وهو (الاقتصاد المقاوم.. الإنتاج، توفير فرص العمل).

كما دعا روحاني الى اقتراح آليات مناسبة لتنظيم أنشطة المؤسسات الكبرى غير الخاصة (الإنتاجية والمقاولاتية) ويشمل إعادة تعريف المهام والمجالات الموضوعية والجغرافية، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف تتمثل في إقرار العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين المؤسسات الكبيرة، وخفض التداخل غير البناء الى أدنى حد ممكن بين المؤسسات الخاصة والعامة في مسار إضفاء التنافسية على الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة القصوى من طاقات وإمكانيات المؤسسات الكبرى، والإشراف على التخطيط الدقيق للموازنة والمالية (المصرفي وسوق الرساميل)، واعتماد برنامج تنفيذي لخفض ومن ثم الإنهاء التام لدخول السلع المهربة مع التأكيد على التصدي للعناصر الأساسية والمهمة في هذا السياق.