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رقم الخبر: 190942 تاريخ النشر: نيسان 11, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: عربيات  
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل عسكريين روسيين إثنين في سوريا

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل عسكريين روسيين إثنين في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عسكريين روسيين اثنين جراء هجوم مسلحين في سوريا، وإصابة عسكري واحد يحاول الأطباء إنقاذ حياتهم.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عسكريين روسيين اثنين جراء هجوم مسلحين في سوريا، وإصابة عسكري واحد يحاول الأطباء إنقاذ حياتهم.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “لقى عسكريين روسيين إثنين حتفهم جراء تعرضهم لهجوم مسلحين في الجمهورية العربية السورية.. قتل عسكريين روسيين جراء إنفجار عبوة ناسفة، ويحاول الأطباء إنقاذ حياة عسكري ثالث.

 
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