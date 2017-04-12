أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عسكريين روسيين اثنين جراء هجوم مسلحين في سوريا، وإصابة عسكري واحد يحاول الأطباء إنقاذ حياتهم.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عسكريين روسيين اثنين جراء هجوم مسلحين في سوريا، وإصابة عسكري واحد يحاول الأطباء إنقاذ حياتهم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “لقى عسكريين روسيين إثنين حتفهم جراء تعرضهم لهجوم مسلحين في الجمهورية العربية السورية.. قتل عسكريين روسيين جراء إنفجار عبوة ناسفة، ويحاول الأطباء إنقاذ حياة عسكري ثالث.