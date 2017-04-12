أقدمت جماعة “داعش” التكفيرية، اليوم الثلاثاء، على قتل أطفال مؤذن أحد المساجد بالجانب الأيمن من الموصل، انتقامًا لرفضه القتال في صفوف الجماعة.

وتحدث مصدر محلي في الموصل قوله:”داعش فرض على مؤذن في أحد المساجد بالجانب الأيمن من الموصل المشاركة في ساحات القتال لمواجهة القوات الأمنية وبعد هروب المؤذن قامت الجماعة بمداهمة منزله وقتل أطفاله رمياً بالرصاص”.

وأضاف المصدر أن “هذه الجريمة تأتي انتقاما من المؤذن الذي رفض الانصياع لأوامر الجماعة، وهي ضمن الجرائم التي ترتكبها لإثبات وجودها أمام الهزائم المتكررة التي تمنى بها على يد القوات الأمنية”.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة تخوض عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من سيطرة “داعش”، بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر أواخر شهر يناير الماضي.



