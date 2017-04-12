لقي ضابط كبير بالجيش الأفغاني مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين بالضواحي الغربية للعاصمة كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية، الجنرال دولت وزيري، في بيان، إنه : “حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم استشهد العقيد سلطان محمود الذي يعمل ضابطاً بقسم الهندسة على يد مسلحين مجهولين في منطقة بازار كمپني بينما كان في طريقه نحو العمل”.

وقررت الوزارة فتح تحقيق لكشف الأسباب وملابسات مقتل الضابط.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقع المنطقة التي قتل فيها الضابط على الطريق الدولية التي تربط العاصمة كابول بولاية ميدان ورداك التي تشهد حضوراً لافتاً لمتمردي حركة طالبان.



